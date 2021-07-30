SCY930/01
Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
Natural Response Biberon Emziği, sadece bebek aktif olarak emdiğinde süt verir. Bebekler, memeden süt emiyormuş gibi kendi ritimlerinde süt içebilir; bu sayede emzirmeyi ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirebilirsiniz. Doğru emziği bulmak önemlidir. Daha fazla bilgi için aşağıya bakın.Tüm faydaları görün
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Cam Biberon
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Doğal Tepkili Biberon Emziği, bebeğinizin doğal beslenme ritmiyle birlikte hareket ederek emzirme ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirmenizi sağlar. Emziğin, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelmesini sağlayan benzersiz bir ağzı vardır. Bu sayede bebeğiniz yutmak ve nefes almak için durduğunda süt akışı da durur.
Meme ucu hissi veren ve şekil olarak meme ucuna benzeyen geniş, yumuşak ve esnek emzik, meme ucunu taklit ederek bebeğin kolayca kavramasına ve beslenmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Yenidoğan bebeğiniz, emme seansları sırasında yeterli süt almıyorsa veya süt almakta sorun yaşıyorsa daha yüksek akış hızına sahip bir emziğe geçin. Sürekli besleme sorunları ortaya çıkarsa bir sağlık uzmanına danışın.
Antikolik valf, beslenme sırasında bebeğinizin hava yutmasını önleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Emzik ağzı, yalnızca bebek emerken süt vermek üzere tasarlanmıştır. Böylece evde veya yolda süt kaybını güvenle önleyebilirsiniz.
Üstün kaliteli borosilikat camdan üretilen Philips Avent cam biberon, ısıya ve termal şoka dayanıklıdır. Bu sayede buzdolabında güvenle saklanabilir, ısıtılabilir ve sterilizasyona uygundur.
Her bebek farklı beslenir ve kendi hızında gelişir. Bebeğiniz için mükemmel akış hızını bulabilmeniz ve biberonunuzu kişiselleştirebilmeniz için bir dizi akış hızı tasarladık. Doğal Tepkili Biberon Emziklerinin tümü yumuşak silikondan üretilmiştir.
Geniş ağzı sayesinde biberon kolayca doldurulup temizlenebilir. Sadece birkaç parçadan oluştuğu için söküp takması da gayet basittir.
Philips Avent Natural biberonlar ve emzikler, BPA içermeyen* malzemeden üretilmiştir.
Yeni Doğal Tepkili Biberonlarımız, serbest akışlı biberonlardan farklıdır. Emzirmede olduğu gibi, doğru şekilde kullanmak için birkaç deneme gerekebilir. Bu son derece doğaldır.
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