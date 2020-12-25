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      Philips Avent Natural Response Airfree valfli biberon

      SCY673/01

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Meme ucu gibi hareket ederek beslenme sorunlarını azaltır

      Bebeğinizi sakin ve rahat bir şekilde beslemenize yardımcı olur. Natural Response Biberon Emziği, bebeğin benzersiz içme ritmini desteklerken AirFree valf; kolik, gaz ve reflüye karşı ekstra koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Doğru emziği bulmak önemlidir. Daha fazla bilgi için aşağıya bakın.

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      Philips Avent Natural Response Airfree valfli biberon

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      Natural Response
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      Natural Response

      Airfree valfli biberon

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      Meme ucu gibi hareket ederek beslenme sorunlarını azaltır

      Meme ucu gibi hareket eden biberon emziği*

      • 1 Biberon
      • 260 ml/9 oz
      • Akış 3 emzik
      • 1 ay+
      Damlatmaz emzik tasarımı dökülmeleri ve süt kaybını önler

      Damlatmaz emzik tasarımı dökülmeleri ve süt kaybını önler

      Emzik ağzı, yalnızca bebek emerken süt vermek üzere tasarlanmıştır. Böylece evde veya yolda süt kaybını güvenle önleyebilirsiniz.

      Bebeğiniz minik elleriyle bile kolayca tutabilir

      Bebeğiniz minik elleriyle bile kolayca tutabilir

      Ergonomik biberon, beslenme sırasında maksimum konfor sağlamak için herhangi bir açıdan kolayca tutulabilir. Hem siz hem de bebeğiniz minik elleriyle kolayca tutabilir.

      Doğru emziği bulmak önemlidir

      Doğru emziği bulmak önemlidir

      Yenidoğan bebeğiniz, emme seansları sırasında yeterli süt almıyorsa veya süt almakta sorun yaşıyorsa daha yüksek akış hızına sahip bir emziğe geçin. Sürekli besleme sorunları ortaya çıkarsa bir sağlık uzmanına danışın.

      Meme ucu şeklindeki emzikle doğal kavrama

      Meme ucu şeklindeki emzikle doğal kavrama

      Meme ucu hissi veren ve şekil olarak meme ucuna benzeyen geniş, yumuşak ve esnek emzik, meme ucunu taklit ederek bebeğin kolayca kavramasına ve beslenmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

      Biberon emziğinden bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir

      Biberon emziğinden bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir

      Doğal Tepkili Biberon Emziği, bebeğinizin doğal beslenme ritmiyle birlikte hareket ederek emzirme ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirmenizi sağlar. Emziğin, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelmesini sağlayan benzersiz bir ağzı vardır. Bu sayede bebeğiniz yutmak ve nefes almak için durduğunda süt akışı da durur.

      Beslenme sorunlarını azaltmak için tasarlanmıştır

      Beslenme sorunlarını azaltmak için tasarlanmıştır

      AirFree valf dik besleme sırasında bebeğinizin hava yutmasını önleyerek besleme sorunlarına karşı ekstra koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

      Bebeğiniz için doğru emzik akış hızını seçin

      Bebeğiniz için doğru emzik akış hızını seçin

      Her bebek farklı beslenir ve kendi hızında gelişir. Bebeğiniz için mükemmel akış hızını bulabilmeniz ve biberonunuzu kişiselleştirebilmeniz için bir dizi akış hızı tasarladık. Doğal Tepkili Biberon Emziklerinin tümü yumuşak silikondan üretilmiştir.

      Philips Avent serisiyle uyumludur

      Philips Avent serisiyle uyumludur

      Göğüs pompalarımızı, biberonlarımızı ve bardaklarımızı birbiriyle eşleştirerek ihtiyacınız olduğunda yardımınıza koşacak ürünü oluşturun.

      Kullanımı ve temizlemesi kolay ve montajı hızlı

      Kullanımı ve temizlemesi kolay ve montajı hızlı

      Geniş ağzı sayesinde biberon kolayca doldurulup temizlenebilir. AirFree valf tek parça olduğu ve ürün sadece birkaç parçadan oluştuğu için söküp takması da gayet basittir.

      Doğal Tepkili Biberon Emzikleri ve Biberonlar BPA içermez*

      Doğal Tepkili Biberon Emzikleri ve Biberonlar BPA içermez*

      Philips Avent Natural biberonlar ve emzikler, BPA içermeyen* malzemeden üretilmiştir.

      Bebeğiniz alışırken sabırlı olun

      Bebeğiniz alışırken sabırlı olun

      Yeni Doğal Tepkili Biberonlarımız, serbest akışlı biberonlardan farklıdır. Emzirmede olduğu gibi, doğru şekilde kullanmak için birkaç deneme gerekebilir. Bu son derece doğaldır.

      Teknik Özellikler

      • Malzeme

        Emzik
        • Silikon
        • BPA içermez*

      • Paket içeriği

        AirFree valf
        1  adet
        260 ml/9 oz Biberon
        1  adet
        Akış 3 emzik
        1 adet

      • Fonksiyonlar

        Emzik Özellikleri
        • Doğal kavrama
        • Damlatmaz tasarım
        • Yumuşak ve esnek

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      Yorumlar

      • Doğal Tepkili Biberon Emziğinden, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir. Bebekler, tıpkı meme emiyormuş gibi kendi doğal ritimlerinde süt içebilir, yutabilir ve nefes alabilir.
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