Hepsini halledin - Tek seferde toz, kir, leke ve sıvıları temizleyin

Her yüzeyi ve her tür kiri temizleyin! Güçlü kuru modülümüzle halılardan sert zeminlere kadar toz ve kiri temizleyin. Islak modül ile tek bir geçişte lekesiz bir zemin.