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  • 2 Süpürge 1 Arada!
  • 2 Süpürge 1 Arada!
  • 2 Süpürge 1 Arada!
  • 2 Süpürge 1 Arada!
  • 2 Süpürge 1 Arada!
  • 2 Süpürge 1 Arada!
  • 2 Süpürge 1 Arada!
  • 2 Süpürge 1 Arada!
  • 2 Süpürge 1 Arada!
  • 2 Süpürge 1 Arada!
  • 2 Süpürge 1 Arada!
  • 2 Süpürge 1 Arada!
  • 2 Süpürge 1 Arada!
  • 2 Süpürge 1 Arada!
  • 2 Süpürge 1 Arada!
  • 2 Süpürge 1 Arada!
  • 2 Süpürge 1 Arada!
  • 2 Süpürge 1 Arada!
  • 2 Süpürge 1 Arada!
  • 2 Süpürge 1 Arada!

AquaTrio 9000 Serisi Islak&Kuru Kablosuz Dik Süpürge

XW9465/11

2 Süpürge 1 Arada!
Toz, kir, leke ve sıvı kirleri tek seferde temizleyin. AquaSpin Teknolojisiyle tasarlanan dakikada 4000 devir yapan fırçaları her zaman temiz bir zemin sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Dünyanın en hızlı fırçaları*

2 Süpürge 1 Arada!

  • Patentli AquaSpin fırçaları: 4.000 RPM temizleme gücü.

  • Her türlü kirle mücadele edin!

  • 55 dakikaya kadar çalışma süresi*

  • Kendi kendini temizleyen fırça

  • Her seferinde temiz suyla temizlik: PowerCyclone Aqua

Patentli AquaSpin fırçaları: 4.000 RPM temizleme gücü.

Patentli AquaSpin fırçaları: 4.000 RPM temizleme gücü.

AquaSpin Teknolojisiyle tasarlanmış olup, kullanım sırasında ve sonrasında her zaman temiz kalan dünyanın en hızlı fırçalarına* sahiptir. *2025 Kablosuz ıslak ve kuru dikey elektrikli süpürge kategorisinde, fırçanın Dakikadaki Devir Sayısı baz alınarak, üst segment modellere karşı test edilmiştir.

Hepsini halledin - Tek seferde toz, kir, leke ve sıvıları temizleyin

Hepsini halledin - Tek seferde toz, kir, leke ve sıvıları temizleyin

Her yüzeyi ve her tür kiri temizleyin! Güçlü kuru modülümüzle halılardan sert zeminlere kadar toz ve kiri temizleyin. Islak modül ile tek bir geçişte lekesiz bir zemin.

55 dakikaya kadar çalışma süresi

55 dakikaya kadar çalışma süresi

Tek şarjda temizlik! Kesintisiz olarak süpürme ve silme yaparak 285 m2'ye kadar alan temizleyin!

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Kablosuz ıslak ve kuru dikey elektrikli süpürge kategorisinde, fırçanın Dakikadaki Devir Sayısı baz alınarak, üst segment modellere karşı test edilmiştir, 2025

  2. Kullanıma ve modlara bağlıdır

  3. Normal modda süpürme ve paspas için