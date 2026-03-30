2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
XW9465/11
Patentli AquaSpin fırçaları: 4.000 RPM temizleme gücü.
Her türlü kirle mücadele edin!
55 dakikaya kadar çalışma süresi*
Kendi kendini temizleyen fırça
Her seferinde temiz suyla temizlik: PowerCyclone Aqua
AquaSpin Teknolojisiyle tasarlanmış olup, kullanım sırasında ve sonrasında her zaman temiz kalan dünyanın en hızlı fırçalarına* sahiptir. *2025 Kablosuz ıslak ve kuru dikey elektrikli süpürge kategorisinde, fırçanın Dakikadaki Devir Sayısı baz alınarak, üst segment modellere karşı test edilmiştir.
Her yüzeyi ve her tür kiri temizleyin! Güçlü kuru modülümüzle halılardan sert zeminlere kadar toz ve kiri temizleyin. Islak modül ile tek bir geçişte lekesiz bir zemin.
Tek şarjda temizlik! Kesintisiz olarak süpürme ve silme yaparak 285 m2'ye kadar alan temizleyin!
Yorumlar
Kablosuz ıslak ve kuru dikey elektrikli süpürge kategorisinde, fırçanın Dakikadaki Devir Sayısı baz alınarak, üst segment modellere karşı test edilmiştir, 2025
Kullanıma ve modlara bağlıdır
Normal modda süpürme ve paspas için