Yedek Fırçalar

Philips AquaTrio Kablosuz Islak-Kuru Elektrikli Süpürge 9000 Serisi modelleriyle uyumlu yedek fırça seti. Sette 2 adet ultra yumuşak mikrofiber Güç Fırçası vardır. Her altı ayda bir değiştirilmesi önerilir.