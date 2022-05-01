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Tüm seriler

  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg
  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg

AquaTrio Kablosuz AksesuarlarıYedek Fırçalar

XV1793/01

1 ödül

Yedek Fırçalar

Philips AquaTrio Kablosuz Islak-Kuru Elektrikli Süpürge 9000 Serisi modelleriyle uyumlu yedek fırça seti. Sette 2 adet ultra yumuşak mikrofiber Güç Fırçası vardır. Her altı ayda bir değiştirilmesi önerilir.

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AquaTrio Kablosuz

AquaTrio Kablosuz
Kablosuz Islak-Kuru Dik Süpürge 9000 Serisi

XW9383/01

AquaTrio Kablosuz için orijinal fırça değişimi

Yedek Fırçalar

  • Philips AquaTrio 9000 süpürge için

  • 2 adet yumuşak mikrofiber fırça dahil

  • Hiçbir sert zemine zarar vermez

  • 6 ayda bir yenisiyle değiştirin

Ultra yumuşak mikrofiber fırçalar

Sert zeminler için uygun iki adet ultra yumuşak mikrofiber Elektrikli Fırça*.

Optimum temizlik sonuçları için her 6 ayda bir değiştirin

Cihazınızın optimum temizlik performansını korumak için fırçaların 6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • VRS_PBTAWARD66 görseli

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  1. Ahşap zeminler: Yalnızca emici olmayan zeminler için uygundur