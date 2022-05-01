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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
XV1793/01
Yedek Fırçalar
Philips AquaTrio Kablosuz Islak-Kuru Elektrikli Süpürge 9000 Serisi modelleriyle uyumlu yedek fırça seti. Sette 2 adet ultra yumuşak mikrofiber Güç Fırçası vardır. Her altı ayda bir değiştirilmesi önerilir.
Philips AquaTrio 9000 süpürge için
2 adet yumuşak mikrofiber fırça dahil
Hiçbir sert zemine zarar vermez
6 ayda bir yenisiyle değiştirin
Sert zeminler için uygun iki adet ultra yumuşak mikrofiber Elektrikli Fırça*.
Cihazınızın optimum temizlik performansını korumak için fırçaların 6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.
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Yorumlar
Ahşap zeminler: Yalnızca emici olmayan zeminler için uygundur