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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
XV1791/01
Yedek Filtre
Filtre değişim seti Philips AquaTrio Kablosuz Islak-Kuru Elektrikli Süpürge 9000 Serisi ile uyumludur. Setin içerisinde üst kapak, alt kapak ve yıkanabilir köpük filtre dahil olmak üzere tam filtre kutusu vardır. Her 6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.
Philips AquaTrio 9000 için filtre seti
Üst ve alt filtre kapağı dahil
Kolay temizlik için yıkanabilir filtre
Filtre setini 6 ayda bir değiştirin
Üst ve alt kapağı içeren filtre kutusu
Köpük filtre, ömür boyu performans için musluk altında veya çamaşır makinesinde kolayca yıkanabilir.
Cihazınızın optimum temizlik performansını korumak için filtrelerin 6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.
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