ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg
  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg

AquaTrio Kablosuz AksesuarlarıYedek Filtre

XV1791/01

1 ödül

Yedek Filtre

Filtre değişim seti Philips AquaTrio Kablosuz Islak-Kuru Elektrikli Süpürge 9000 Serisi ile uyumludur. Setin içerisinde üst kapak, alt kapak ve yıkanabilir köpük filtre dahil olmak üzere tam filtre kutusu vardır. Her 6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

Tüm avantajları görüntüleyin
Uyumlu ürünler
AquaTrio 9000 Serisi

AquaTrio 9000 Serisi
Islak&Kuru Kablosuz Dik Süpürge

XW9465/11

9000 Serisi

9000 Serisi
AquaTrio Islak&Kuru Kablosuz Dikey Süpürge

XW9463/11

AquaTrio Kablosuz

AquaTrio Kablosuz
Kablosuz Islak-Kuru Dik Süpürge 9000 Serisi

XW9383/01

AquaTrio Kablosuz için orijinal filtre değişimi

Yedek Filtre

  • Philips AquaTrio 9000 için filtre seti

  • Üst ve alt filtre kapağı dahil

  • Kolay temizlik için yıkanabilir filtre

  • Filtre setini 6 ayda bir değiştirin

Üst ve alt kapağı içeren filtre kutusu

Üst ve alt kapağı içeren filtre kutusu

Daha uzun ömürlü yüksek hava hızı için tasarlanmış yıkanabilir filtre

Köpük filtre, ömür boyu performans için musluk altında veya çamaşır makinesinde kolayca yıkanabilir.

Optimum temizlik sonuçları için her 6 ayda bir değiştirin

Cihazınızın optimum temizlik performansını korumak için filtrelerin 6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Ödüller

  • VRS_PBTAWARD66 görseli

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları