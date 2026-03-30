2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
XV1797/01
XW9465/11
XC6551/01
XC6450/10
XC6451/10
XC6452/10
XC6453/10
XC6552/01
XC6553/01
XC6557/01
XW9463/11
1 Li-ion pil 25,2 V, 1 Ek şarj cihazı
Ek pil ile iki katı çalışma süresi
Eco'da 80 dk, Turbo'da 30 dk çalışma(1)
Philips Kablosuz Islak-Kuru Elektrikli Süpürge ve/veya Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgenizin çalışma süresini iki katına çıkarın.
Aynı anda şarj etme imkanı sağlayan ek şarj cihazı dahildir.
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Yorumlar
(1) Yalnızca el tipi.