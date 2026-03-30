Lityum İyon Pil paketi 25,2 V

Lityum İyon Pil paketi 25,2 V şu Philips Kablosuz Islak-Kuru Elektrikli Süpürgelerin ve Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgelerin tümüyle uyumludur: XC6552, XC6553, XC6557, XC7053, XC7055, XC7057, XC8053, XC8054, XC8055, XC8057, XW9383, XW9385, XW9463 ve XW9465.