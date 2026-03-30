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  • Lityum İyon Pil paketi 25,2 V
  • Lityum İyon Pil paketi 25,2 V
  • Lityum İyon Pil paketi 25,2 V
  • Lityum İyon Pil paketi 25,2 V
  • Lityum İyon Pil paketi 25,2 V
  • Lityum İyon Pil paketi 25,2 V
  • Lityum İyon Pil paketi 25,2 V
  • Lityum İyon Pil paketi 25,2 V
  • Lityum İyon Pil paketi 25,2 V
  • Lityum İyon Pil paketi 25,2 V

Pil paketi ve şarj cihazıLityum İyon Pil paketi 25,2 V

XV1797/01

1 ödül

Lityum İyon Pil paketi 25,2 V
Lityum İyon Pil paketi 25,2 V şu Philips Kablosuz Islak-Kuru Elektrikli Süpürgelerin ve Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgelerin tümüyle uyumludur: XC6552, XC6553, XC6557, XC7053, XC7055, XC7057, XC8053, XC8054, XC8055, XC8057, XW9383, XW9385, XW9463 ve XW9465.
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Ekstra pil ve şarj cihazıyla çalışma süresini iki katına çıkarın

Lityum İyon Pil paketi 25,2 V

  • 1 Li-ion pil 25,2 V, 1 Ek şarj cihazı

  • Ek pil ile iki katı çalışma süresi

  • Eco'da 80 dk, Turbo'da 30 dk çalışma(1)

Lityum İyon Pil 25,2 V ile çalışma süresini ikiye katlayın

Philips Kablosuz Islak-Kuru Elektrikli Süpürge ve/veya Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgenizin çalışma süresini iki katına çıkarın.

Ek şarj cihazı dahildir

Aynı anda şarj etme imkanı sağlayan ek şarj cihazı dahildir.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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