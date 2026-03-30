2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
XV1792/01
XW9465/11
XC6456/10
XC6553/01
XC6557/01
XW9463/11
XW7263/11
XC7057/01
XW7110/01
XC8057/01
XC7053/01
Tüm sert zeminlerde etkili sonuç
25 temizliğe yetecek ölçüde deterjan
Evcil hayvan dostu özel formül
Philips süpürgelerle tam uyumlu
Leke ve yağları iz bırakmadan temizler
250 ml şişe, 10 ml’lik ölçümle toplamda 25 temizlik sağlar. Doz kapağı sayesinde sıvı hazneli sprey moplar ve Philips ıslak süpürgeler için pratik kullanım ve doğru dozlama yapılabilir. Sık kullanım için ekonomik çözüm sunar.
Yer silme ürünleri arasında öne çıkan Philips solüsyonu, evcil hayvanlara ve çocuklara karşı nazik bir formüle sahiptir. Yüzeyde kalıntı bırakmaz, alerjenlere karşı hassastır. Sağlıklı ve güvenli temizlik deneyimi sunar.
Her zemin için uygun Philips zemin temizleyici, ahşap yer temizleyici arayan kullanıcılar için idealdir. Parke, laminant, fayans, PVC gibi tüm yüzeylerde güçlü temizlik sağlar. Leke ve yapışkan kirleri iz bırakmadan yok eder. Tortu bırakmayan yapısıyla parlak sonuçlarla tanışın.
Ödüller
Yorumlar