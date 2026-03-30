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  • Her zeminde güçlü temizlik, parlak sonuçlar
  • Her zeminde güçlü temizlik, parlak sonuçlar

Philips Zemin TemizleyiciHer türlü sert zemin için uygundur

XV1792/01

1 ödül

Her zeminde güçlü temizlik, parlak sonuçlar
Islak süpürge deterjanı arayanlar için ideal çözüm! Philips zemin temizleyici, ahşap, fayans ve tüm sert yüzeylerde etkili temizlik sağlar.
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Her türlü sert zemin için uygundur

Her zeminde güçlü temizlik, parlak sonuçlar

  • Tüm sert zeminlerde etkili sonuç

  • 25 temizliğe yetecek ölçüde deterjan

  • Evcil hayvan dostu özel formül

  • Philips süpürgelerle tam uyumlu

  • Leke ve yağları iz bırakmadan temizler

Tek şişeyle 25 kez temizlik yapar

250 ml şişe, 10 ml’lik ölçümle toplamda 25 temizlik sağlar. Doz kapağı sayesinde sıvı hazneli sprey moplar ve Philips ıslak süpürgeler için pratik kullanım ve doğru dozlama yapılabilir. Sık kullanım için ekonomik çözüm sunar.

Evcil hayvanlara karşı nazik formül

Yer silme ürünleri arasında öne çıkan Philips solüsyonu, evcil hayvanlara ve çocuklara karşı nazik bir formüle sahiptir. Yüzeyde kalıntı bırakmaz, alerjenlere karşı hassastır. Sağlıklı ve güvenli temizlik deneyimi sunar.

Tüm sert zeminlerde kusursuz performans

Her zemin için uygun Philips zemin temizleyici, ahşap yer temizleyici arayan kullanıcılar için idealdir. Parke, laminant, fayans, PVC gibi tüm yüzeylerde güçlü temizlik sağlar. Leke ve yapışkan kirleri iz bırakmadan yok eder. Tortu bırakmayan yapısıyla parlak sonuçlarla tanışın.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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