Tüm sert zeminlerde kusursuz performans

Her zemin için uygun Philips zemin temizleyici, ahşap yer temizleyici arayan kullanıcılar için idealdir. Parke, laminant, fayans, PVC gibi tüm yüzeylerde güçlü temizlik sağlar. Leke ve yapışkan kirleri iz bırakmadan yok eder. Tortu bırakmayan yapısıyla parlak sonuçlarla tanışın.