Tasarım açısından güzel, ses kalitesi de fena değil ancak kulaktan düşme, dışarı ses verme gibi sorunları var. Clear bas özelliği de işe yarıyor ancak beklediğim seviyede değil. Ekonomik olması ve farklı renk seçeneklerinin olması hoş. Kafa bantlı değil de bu tip bir kulaklık alacaklar için tavsiye ederim.