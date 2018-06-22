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Üretimden kaldırıldı

Kulak İçi Kulaklıklar

SHE3010BK/00

3.4
| (14) İncelemeler

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Kırmızı
Kırmızı
Mavi
Mavi
Mor
Mor
Pembe
Pembe
Siyah
Siyah
Teal
Teal
Yeşil
Yeşil
Ekstra bas
Philips SHE3010 kulaklıkların yumuşak gövdesi kulağa tam ve rahat şekilde oturur. Tarzınıza uygun canlı ve göz alıcı renk seçenekleriyle sunulur.
Tüm avantajları görüntüleyin

Kulağa tam oturan yumuşak gövde

Ekstra bas

  • 14,8 mm sürücülü/arkası açık

  • Kulaklık

Dayanıklılık için Flexi-Grip tasarım

Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.

Neodimyum mıknatıslar bas performansını ve hassasiyeti artırır

Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.

Yumuşak gövde rahat uyum sağlar

Şeffaf, kauçuk kulaklık gövdesi rahat dinleme deneyimi için kulağınıza göre şekil alır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.4

5 üzerinden

14

İncelemeler

22/06/2018

Türkiye

Türkiye

Harika

Ses kalitesi mükemmel. Kulaklığın içindeki silikon tabakası kaymayı engelliyor ve kulağa iyi oturuyor. Tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3010RD Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3010RD Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır

25/05/2016

Türkiye

Türkiye

Urun gayet guzel

Bass tiz dengeli ve yerinde :) ben beğendim acikcasi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3010WT Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3010WT Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır

16/04/2016

Türkiye

Türkiye

tasarimi cok hos

ürün fiyatina göre performans cok iyi. tasarimi cok ve farkli renk seceneginin olmasida artisi.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3010PP Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3010PP Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır

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