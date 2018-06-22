2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHE3010BK/00
14,8 mm sürücülü/arkası açık
Kulaklık
Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.
Şeffaf, kauçuk kulaklık gövdesi rahat dinleme deneyimi için kulağınıza göre şekil alır.
3.4
5 üzerinden
14
İncelemeler
ESelinn
22/06/2018
Türkiye
Harika
Ses kalitesi mükemmel. Kulaklığın içindeki silikon tabakası kaymayı engelliyor ve kulağa iyi oturuyor. Tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3010RD Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3010RD Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır
Serkannaney
25/05/2016
Türkiye
Urun gayet guzel
Bass tiz dengeli ve yerinde :) ben beğendim acikcasi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3010WT Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3010WT Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır
cokokurazyazar
16/04/2016
Türkiye
tasarimi cok hos
ürün fiyatina göre performans cok iyi. tasarimi cok ve farkli renk seceneginin olmasida artisi.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3010PP Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3010PP Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır