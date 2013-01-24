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    Kulak İçi Kulaklıklar

    SHE3010GN/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      Kulak İçi Kulaklıklar

      SHE3010GN/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Ekstra bas

      Philips SHE3010 kulaklıkların yumuşak gövdesi kulağa tam ve rahat şekilde oturur. Tarzınıza uygun canlı ve göz alıcı renk seçenekleriyle sunulur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 39,90 TL

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Ekstra bas

      Philips SHE3010 kulaklıkların yumuşak gövdesi kulağa tam ve rahat şekilde oturur. Tarzınıza uygun canlı ve göz alıcı renk seçenekleriyle sunulur. Tüm faydaları görün

      Ekstra bas

      Philips SHE3010 kulaklıkların yumuşak gövdesi kulağa tam ve rahat şekilde oturur. Tarzınıza uygun canlı ve göz alıcı renk seçenekleriyle sunulur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 39,90 TL

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Ekstra bas

      Philips SHE3010 kulaklıkların yumuşak gövdesi kulağa tam ve rahat şekilde oturur. Tarzınıza uygun canlı ve göz alıcı renk seçenekleriyle sunulur. Tüm faydaları görün

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        Kulak İçi Kulaklıklar

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        Kulağa tam oturan yumuşak gövde

        • 14,8 mm sürücülü/arkası açık
        • Kulaklık
        Yüksek ses kalitesi için 14,8 mm hoparlör sürücüleri

        Yüksek ses kalitesi için 14,8 mm hoparlör sürücüleri

        Kulak içi kulaklıklara yerleştirilen büyük 14,8 mm hoparlör sürücüleri yüksek ses kalitesi sağlar.

        Rahat kullanım için kauçuk ön kapaklar

        Rahat kullanım için kauçuk ön kapaklar

        Kauçuk ön kapak rahat kullanım için tamamen yumuşak bir gövde sunar.

        Dayanıklılık için Flexi-Grip tasarım

        Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.

        Neodimyum mıknatıslar bas performansını ve hassasiyeti artırır

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.

        Yumuşak gövde rahat uyum sağlar

        Şeffaf, kauçuk kulaklık gövdesi rahat dinleme deneyimi için kulağınıza göre şekil alır.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Yeşil

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          bakır
          Diyafram
          PET
          Empedans
          16  ohm
          Maksimum güç girişi
          25  mW
          Hassasiyet
          107  dB
          Hoparlör çapı
          14,8  mm
          Tip
          Dinamik
          Frekans tepkisi
          9 - 22.000  Hz

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          nikel kaplama
          Kablo tipi
          bakır

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          69 23410 73218 4
          Derinlik
          2,8  cm
          Brüt ağırlık
          0,03217  kg
          Yükseklik
          17,5  cm
          Net ağırlık
          0,01167  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Dara ağırlığı
          0,0205  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Genişlik
          5,2  cm

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,12351  kg
          GTIN
          2 69 23410 73218 8
          Yükseklik
          6  cm
          Uzunluk
          17,9  cm
          Net ağırlık
          0,03501  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,0885  kg
          Genişlik
          8  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,21708  kg
          GTIN
          1 69 23410 73218 1
          Yükseklik
          16,3  cm
          Uzunluk
          34,5  cm
          Net ağırlık
          0,28008  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          0,937  kg
          Genişlik
          19,7  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          1,25  cm
          Yükseklik
          2,1  cm
          Ağırlık
          0,01167  kg
          Genişlik
          1,6  cm

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