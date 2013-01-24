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Philips SHE3010 kulaklıkların yumuşak gövdesi kulağa tam ve rahat şekilde oturur. Tarzınıza uygun canlı ve göz alıcı renk seçenekleriyle sunulur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra bas
Philips SHE3010 kulaklıkların yumuşak gövdesi kulağa tam ve rahat şekilde oturur. Tarzınıza uygun canlı ve göz alıcı renk seçenekleriyle sunulur. Tüm faydaları görün
Ekstra bas
Philips SHE3010 kulaklıkların yumuşak gövdesi kulağa tam ve rahat şekilde oturur. Tarzınıza uygun canlı ve göz alıcı renk seçenekleriyle sunulur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra bas
Philips SHE3010 kulaklıkların yumuşak gövdesi kulağa tam ve rahat şekilde oturur. Tarzınıza uygun canlı ve göz alıcı renk seçenekleriyle sunulur. Tüm faydaları görün
Kulak İçi Kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kulak içi kulaklıklara yerleştirilen büyük 14,8 mm hoparlör sürücüleri yüksek ses kalitesi sağlar.
Kauçuk ön kapak rahat kullanım için tamamen yumuşak bir gövde sunar.
Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.
Şeffaf, kauçuk kulaklık gövdesi rahat dinleme deneyimi için kulağınıza göre şekil alır.
Tasarım
Ses
Bağlantı
Ambalaj boyutları
İç Karton
Dış Karton
Ürün boyutları