2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHE3010PP/00
14,8 mm sürücülü/arkası açık
Kulaklık
Şeffaf, kauçuk kulaklık gövdesi rahat dinleme deneyimi için kulağınıza göre şekil alır.
Kauçuk ön kapak rahat kullanım için tamamen yumuşak bir gövde sunar.
Kulak içi kulaklıklara yerleştirilen büyük 14,8 mm hoparlör sürücüleri yüksek ses kalitesi sağlar.
3.4
5 üzerinden
14
İncelemeler
ESelinn
22/06/2018
Türkiye
Harika
Ses kalitesi mükemmel. Kulaklığın içindeki silikon tabakası kaymayı engelliyor ve kulağa iyi oturuyor. Tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3010RD Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3010RD Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır
Serkannaney
25/05/2016
Türkiye
Urun gayet guzel
Bass tiz dengeli ve yerinde :) ben beğendim acikcasi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3010WT Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3010WT Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır
cokokurazyazar
16/04/2016
Türkiye
tasarimi cok hos
ürün fiyatina göre performans cok iyi. tasarimi cok ve farkli renk seceneginin olmasida artisi.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3010PP Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3010PP Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır