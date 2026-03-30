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  • Diş fırçalama deneyimini bir üst seviyeye çıkarın
  • Diş fırçalama deneyimini bir üst seviyeye çıkarın
  • Diş fırçalama deneyimini bir üst seviyeye çıkarın
  • Diş fırçalama deneyimini bir üst seviyeye çıkarın
  • Diş fırçalama deneyimini bir üst seviyeye çıkarın
  • Diş fırçalama deneyimini bir üst seviyeye çıkarın
  • Diş fırçalama deneyimini bir üst seviyeye çıkarın
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Philips Sonicare Philips One by SonicarePilli Diş Fırçası

HY1100/54

HY110054

Seçenekler

Gece Mavisi
Gece Mavisi
Miami
Miami
Diş fırçalama deneyimini bir üst seviyeye çıkarın
Yeni Philips One, daha parlak, daha beyaz bir gülümseme için dişlerinizi daha iyi temizler. Nereye giderseniz gidin, Philips One sizinle birlikte gelir. Şık, hafif tasarımı, onu sizin için mükemmel bir fırça yapar. Sizin Philips One'ınız hangi renk?
Tüm avantajları görüntüleyin

Diş fırçalama deneyimini bir üst seviyeye çıkarın

  • One diş fırçasıyla daha iyi temizlik

  • One diş fırçası gittiğiniz her yerde yanınızda

  • One diş fırçasıyla zahmetsiz deneyim

  • Farklı renk seçenekleriyle One diş fırçası

Daha etkili fırçalama

Daha etkili fırçalama

One diş fırçası, manuel fırçanızın güçlü bir versiyonudur. Fırça gövdesinin içindeki küçük bir motor, bir düğmeye dokunarak yüzlerce yumuşak kıldan her birini dişlerinizi nazikçe temizlemeye ve beyazlatmaya yardımcı olan mikro titreşimli mini fırçalara dönüştürür.

Derinlemesine ve hassas temizlik

Güçlü ve nazik bir temizlik mi istiyorsunuz? One diş fırçasının yumuşak fırça kılları, dişlerin arasındaki alanlara ulaşılmasını sağlayan dinamik bir düzenle derinlemesine temizlik sağlar.

Diş fırçalama rehberliğiyle rutinler artık daha kolay

Temiz ve daha beyaz, parlak bir gülümsemeye sahip olmanızı sağlamanın sadece 2 dakika süreceğini biliyor muydunuz? One diş fırçasının dahili akıllı zamanlayıcısı her 30 saniyede bir titreşerek sizi ağzınızın bir sonraki bölümüne geçmeye teşvik eder. 2 dakikalık daha uzun bir titreme sesi, size fırçalamanın tamamlandığını haber verir. Hepsi bu!

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları