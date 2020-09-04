Philips One by Sonicare

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    Standart Philips One Diş Fırçası Başlıkları

    BH1022/01
    Genel Derecelendirme / 5
    • Üç ay boyunca daha beyaz, daha parlak gülümseme Üç ay boyunca daha beyaz, daha parlak gülümseme Üç ay boyunca daha beyaz, daha parlak gülümseme
      -{discount-value}

      Standart Philips One Diş Fırçası Başlıkları

      BH1022/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Üç ay boyunca daha beyaz, daha parlak gülümseme

      Yeni Philips One diş fırçanız için değiştirmesi kolay değiştirilebilir fırça başlıkları. Fırçalama deneyiminizi en üst seviyede tutmak için yedek başlığınızı her 90 günde bir değiştirin.

      Standart Philips One Diş Fırçası Başlıkları

      Üç ay boyunca daha beyaz, daha parlak gülümseme

      Yeni Philips One diş fırçanız için değiştirmesi kolay değiştirilebilir fırça başlıkları. Fırçalama deneyiminizi en üst seviyede tutmak için yedek başlığınızı her 90 günde bir değiştirin.

      Üç ay boyunca daha beyaz, daha parlak gülümseme

      Yeni Philips One diş fırçanız için değiştirmesi kolay değiştirilebilir fırça başlıkları. Fırçalama deneyiminizi en üst seviyede tutmak için yedek başlığınızı her 90 günde bir değiştirin.

      Standart Philips One Diş Fırçası Başlıkları

      Üç ay boyunca daha beyaz, daha parlak gülümseme

      Yeni Philips One diş fırçanız için değiştirmesi kolay değiştirilebilir fırça başlıkları. Fırçalama deneyiminizi en üst seviyede tutmak için yedek başlığınızı her 90 günde bir değiştirin.

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        Standart Philips One Diş Fırçası Başlıkları

        Standart Philips One Diş Fırçası Başlıkları

        - {discount-value}

        Toplam:

        Üç ay boyunca daha beyaz, daha parlak gülümseme

        Tek pille 90 gün fırçalama

        Tek pille 90 gün fırçalama

        One diş fırçasıyla tek bir AAA pil kullanarak 90 gün dişlerinizi fırçalayın. Üç ay boyunca daha beyaz ve parlak bir gülümsemeniz olsun.

        Mükemmel titreşimler

        Mükemmel titreşimler

        One diş fırçasını manuel fırçanızın güçlü bir versiyonu olarak düşünün. Mikro titreşimler ve kıvrımlı kıllar, tek bir düğmeyle dişlerinizi nazikçe temizler ve parlatır.

        Her tarza uygun renk

        Her tarza uygun renk

        Miami'den Gece Mavisine Mango Renginden Mint Yeşiline, tarzınıza uygun rengi seçin. Fırça başlığını gövdeyle eşleştirebilir ve kendi renk kombinasyonunuzu oluşturabilirsiniz.

        Fırçanızı yenilemek için One aboneliğiniz

        Fırçanızı yenilemek için One aboneliğiniz

        Diş fırçanızın bakımı kolay olmalıdır. 90 günde bir yeni fırça başlıkları ve yeni bir pilin evinize otomatik olarak teslim edilmesi için abone olun. Siz sadece harika dişlerinize odaklanın.

        Teknik Özellikler

        • Teknik özellikler

          Çalışma süresi (doludan boşa)
          90 güne kadar

        • Tasarım ve kaplama

          Renk
          Miami

        • Uyumluluk

          Fırça başlığı uyumluluğu
          • Yalnızca şunlarla uyumlu
          • Philips One fırça gövdeleri

        • Dahil olan ürünler

          Fırça başlıkları
          2 Philips One fırça başlığı

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