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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HY1100/51
HY110051
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Philips One pilli diş fırçasıyla daha iyi temizlik
Philips One pilli diş fırçası gittiğiniz her yerde yanınızda
Philips One pilli diş fırçasıyla zahmetsiz temizlik
Farklı renk seçenekleriyle Philips One pilli diş fırçası
One diş fırçası, manuel fırçanızın güçlü bir versiyonudur. Fırça gövdesinin içindeki küçük bir motor, bir düğmeye dokunarak yüzlerce yumuşak kıldan her birini dişlerinizi nazikçe temizlemeye ve beyazlatmaya yardımcı olan mikro titreşimli mini fırçalara dönüştürür.
Güçlü ve nazik bir temizlik mi istiyorsunuz? One diş fırçasının yumuşak fırça kılları, dişlerin arasındaki alanlara ulaşılmasını sağlayan dinamik bir düzenle derinlemesine temizlik sağlar.
Temiz ve daha beyaz, parlak bir gülümsemeye sahip olmanızı sağlamanın sadece 2 dakika süreceğini biliyor muydunuz? One diş fırçasının dahili akıllı zamanlayıcısı her 30 saniyede bir titreşerek sizi ağzınızın bir sonraki bölümüne geçmeye teşvik eder. 2 dakikalık daha uzun bir titreme sesi, size fırçalamanın tamamlandığını haber verir. Hepsi bu!
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