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  • Diş fırçalama deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarın
  • Diş fırçalama deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarın
  • Diş fırçalama deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarın
  • Diş fırçalama deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarın
  • Diş fırçalama deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarın
  • Diş fırçalama deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarın
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Philips Sonicare Philips One by SonicarePilli Diş Fırçası

HY1100/51

HY110051

Seçenekler

Gece Mavisi
Gece Mavisi
Miami
Miami
Diş fırçalama deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarın
Yeni pilli One pilli diş fırçası dişlerinizi daha iyi temizler ve daha parlak, beyaz bir gülümseme elde etmenizi sağlar. Philips One diş fırçanızı gittiğiniz her yere götürebilirsiniz. Zarif ve hafif tasarımı ile mükemmel bir deneyim sunar. Sizin favori Philips One renginiz hangisi?
Tüm avantajları görüntüleyin

Diş fırçalama deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarın

  • Philips One pilli diş fırçasıyla daha iyi temizlik

  • Philips One pilli diş fırçası gittiğiniz her yerde yanınızda

  • Philips One pilli diş fırçasıyla zahmetsiz temizlik

  • Farklı renk seçenekleriyle Philips One pilli diş fırçası

Daha etkili fırçalama

Daha etkili fırçalama

One diş fırçası, manuel fırçanızın güçlü bir versiyonudur. Fırça gövdesinin içindeki küçük bir motor, bir düğmeye dokunarak yüzlerce yumuşak kıldan her birini dişlerinizi nazikçe temizlemeye ve beyazlatmaya yardımcı olan mikro titreşimli mini fırçalara dönüştürür.

Derinlemesine ve hassas temizlik

Güçlü ve nazik bir temizlik mi istiyorsunuz? One diş fırçasının yumuşak fırça kılları, dişlerin arasındaki alanlara ulaşılmasını sağlayan dinamik bir düzenle derinlemesine temizlik sağlar.

Diş fırçalama rehberliğiyle rutinler artık daha kolay

Temiz ve daha beyaz, parlak bir gülümsemeye sahip olmanızı sağlamanın sadece 2 dakika süreceğini biliyor muydunuz? One diş fırçasının dahili akıllı zamanlayıcısı her 30 saniyede bir titreşerek sizi ağzınızın bir sonraki bölümüne geçmeye teşvik eder. 2 dakikalık daha uzun bir titreme sesi, size fırçalamanın tamamlandığını haber verir. Hepsi bu!

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları