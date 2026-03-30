Diş fırçalama rehberliğiyle rutinler artık daha kolay

Temiz ve daha beyaz, parlak bir gülümsemeye sahip olmanızı sağlamanın sadece 2 dakika süreceğini biliyor muydunuz? One diş fırçasının dahili akıllı zamanlayıcısı her 30 saniyede bir titreşerek sizi ağzınızın bir sonraki bölümüne geçmeye teşvik eder. 2 dakikalık daha uzun bir titreme sesi, size fırçalamanın tamamlandığını haber verir. Hepsi bu!