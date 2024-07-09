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Philips Sonicare 2100 Serisi Sonic Elektrikli Diş Fırçası
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HX3651/12
HX365LB
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Kullanıcı kılavuzu
AB Uygunluk Beyanı - English (US)
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Sonicare diş fırçamın pili ne kadar dayanmalıdır?
Sonicare diş fırçamda basınç sensörü geri bildirimi nasıl çalışır?
Philips Sonicare diş fırçamı nasıl temizlerim?
Ürünle birlikte neden adaptör verilmiyor?
Fırça başlığımı takmakta veya çıkarmakta zorlanıyorum.
Sonicare diş fırçam çok fazla ses çıkarıyor
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