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    • Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
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      3000 Series Saç Kurutma Makinesi

      BHD340/10

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma

      Benzersiz şekilde tasarlanan ThermoProtect aparatı, günlük bakım için sıcak ve soğuk havayı güçlü bir şekilde karıştırır.

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      3000 Series Saç Kurutma Makinesi

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      3000 Series
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      3000 Series

      Saç Kurutma Makinesi

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      Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma

      ThermoProtect aparatıyla

      • 2100 W
      • ThermoProtect aparatı
      • 6 ısı ve hız ayarı
      2100 W güçlü kurutma

      2100 W güçlü kurutma

      Bu 2100 W saç kurutma makinesi, her gün mükemmel sonuçlar için güçlü hava akışı oluşturur.

      ThermoProtect aparatı

      ThermoProtect aparatı

      Benzersiz şekilde tasarlanan ThermoProtect aparatı, günlük bakım için sıcak ve soğuk havayı güçlü bir şekilde karıştırır. Saçınızı hızlıca kurutmaya devam ederken sıcaklığı 15°C düşürür.

      6 ısı ve hız ayarıyla hassas kontrol

      6 ısı ve hız ayarıyla hassas kontrol

      Saçınıza ve stilinize en uygun ısı ve hız kombinasyonunu kolayca seçin. Altı farklı ayar, kişiye özel şekillendirme için hassas kontrol sağlar.

      Saçınızı şekillendirmeniz için soğuk hava ayarı

      Saçınızı şekillendirmeniz için soğuk hava ayarı

      Soğuk hava ayarı, saçınızı şekillendirmek ve sabitlemek için soğuk hava akımı sağlar.

      Son dokunuşlar ve ayrıntılı şekillendirme için ince başlık

      Son dokunuşlar ve ayrıntılı şekillendirme için ince başlık

      İnce başlık, hızlı son dokunuşlar yapmak ve stilinizin küçük ayrıntılarını mükemmelleştirmek için havayı hassas bir şekilde odaklar.

      Teknik Özellikler

      • Başlıklar

        Başlık
        14 mm
        ThermoProtect aparatı
        Evet

      • Teknik özellikler

        Kordon uzunluğu
        1,8  m
        Watt gücü
        2100  W
        Gerilim
        220-240 V
        Motor
        DC

      • Özellikler

        Asma halkası
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        Isı/Hız ayarları
        6
        Ayarlar
        Soğuk hava ayarı

      • Servis

        Dünya çapında 2 yıl garanti
        Evet

      • Bakım teknolojileri

        ThermoProtect
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