3000 Series Saç Kurutma Makinesi
Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma
Benzersiz şekilde tasarlanan ThermoProtect aparatı, günlük bakım için sıcak ve soğuk havayı güçlü bir şekilde karıştırır.
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3000 Series Saç Kurutma Makinesi
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3000 Series
Saç Kurutma Makinesi
Daha düşük sıcaklıkta güçlü kurutma ThermoProtect aparatıyla 2100 W ThermoProtect aparatı 6 ısı ve hız ayarı 2100 W güçlü kurutma
Bu 2100 W saç kurutma makinesi, her gün mükemmel sonuçlar için güçlü hava akışı oluşturur.
ThermoProtect aparatı
Benzersiz şekilde tasarlanan ThermoProtect aparatı, günlük bakım için sıcak ve soğuk havayı güçlü bir şekilde karıştırır. Saçınızı hızlıca kurutmaya devam ederken sıcaklığı 15°C düşürür.
6 ısı ve hız ayarıyla hassas kontrol
Saçınıza ve stilinize en uygun ısı ve hız kombinasyonunu kolayca seçin. Altı farklı ayar, kişiye özel şekillendirme için hassas kontrol sağlar.
Saçınızı şekillendirmeniz için soğuk hava ayarı
Soğuk hava ayarı, saçınızı şekillendirmek ve sabitlemek için soğuk hava akımı sağlar.
Son dokunuşlar ve ayrıntılı şekillendirme için ince başlık
İnce başlık, hızlı son dokunuşlar yapmak ve stilinizin küçük ayrıntılarını mükemmelleştirmek için havayı hassas bir şekilde odaklar.
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Başlıklar
Başlık
14 mm ThermoProtect aparatı
Evet
Teknik özellikler
Kordon uzunluğu
1,8
m Watt gücü
2100
W Gerilim
220-240 V Motor
DC
Özellikler
Asma halkası
Evet Isı/Hız ayarları
6 Ayarlar
Soğuk hava ayarı
Servis
Dünya çapında 2 yıl garanti
Evet
Bakım teknolojileri
ThermoProtect
Evet
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