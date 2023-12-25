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  • Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
  • Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
  • Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
  • Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
  • Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
  • Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
  • Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
  • Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
  • Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
  • Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
  • Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
  • Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
  • Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
  • Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
  • Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
  • Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
  • Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
  • Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
  • Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
  • Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**

5000 SeriesSaç Kurutma Makinesi

BHD500/00

4.4
| (8) İncelemeler | 88% bu ürünü tavsiye ediyor
Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**
ThermoShield teknolojisi, kurutucunun hava sıcaklığını etkin bir şekilde optimum seviyeye kadar kontrol ederek ısı hasarına karşı üstün koruma sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

ThermoShield teknolojisi sayesinde

Isı hasarı olmadan hızlı kurutma**

  • 2100 W

  • ThermoShield teknolojisi

  • 2 kat iyonik bakım*

  • 3 ısı ve 2 hız ayarı

Üstün ısı koruması için ThermoShield teknolojisi

Üstün ısı koruması için ThermoShield teknolojisi

Aşırı ısınma algılama sensörü, hava sıcaklığını etkin bir şekilde optimize edip kontrol ederek saçınızı aşırı ısınmadan kaynaklanan hasardan** korur. ThermoShield teknolojisiyle stressiz kurutma deneyiminin keyfini çıkarın.

2100 W ile profesyonel sonuçlar için hızlı kurutma

2100 W ile profesyonel sonuçlar için hızlı kurutma

Bu 2100 W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Böylece güç ve hızı birleştiren teknolojisi, saç kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için 2 kat iyonik bakım*

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için 2 kat iyonik bakım*

Bu güçlü iyonik sistem, her kurutma için 40 milyona varan iyon* oluşturarak saçınızın parlaklığını artırır. Böylece parlak, elektriklenmeyen saçların keyfini çıkarabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.4

5 üzerinden

8

İncelemeler

88%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2

25/12/2023

Türkiye

Türkiye

Bir numara

Çok kaliteli ve performansı mükemmel bir ürün. Bu ürünü aldığım için çok memnunum.

Avantajlar

Elektriklenme olmadan çok çabuk kurutuyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 Series BHD510/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 Series BHD510/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır

01/04/2022

Türkiye

Türkiye

ÇOK BEĞENDİM, KULLANIŞLI VE KALİTELİ

Çok mükemmel bir Saç kurutma makinesi, saçlarınıza zevkle dokunma hissi sağlıyor. Mükemmel bir makine, tavsiye ediyorum.

Avantajlar

Kalite, sağlıklı kullanım, Emniyetli ve Güvenli daha ne olsun

Dezavantajlar

Olumsuz bir durum yaşamadım

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 Series BHD510/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 Series BHD510/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır

13/03/2022

Türkiye

Türkiye

Harika bir ürün!

Saçı kırmadan ve yıpratmadan kurutuyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Aynı zamanda çok hızlı kurutuyor.

Avantajlar

Pratik ve şık bir ürün

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 Series BHD510/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 Series BHD510/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. En üst ayarda BHD350'ye kıyasla

  2. ThermoShield ayarı