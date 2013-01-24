2100 W ile profesyonel sonuçlar için hızlı kurutma

Bu 2100 W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Böylece güç ve hızı birleştiren teknolojisi, saç kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.