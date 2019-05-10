BHD837/10
Şimdiye kadarki en hızlı saç kurutma makinemiz
Karşınızda Philips 8000 Serisi Saç Kurutma Makinesi. En kompakt yüksek hızlı iyonik saç kurutma makinemiz güçlü, parlak ve nem açısından zengin saçlar için tasarlanmıştır ve saçlarınızı ısı hasarına karşı korumak için ThermoShield Advanced sıcaklık sensörlerine sahiptir.Tüm faydaları görün
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ThermoShield Advanced Özellikli Saç Kurutma Makinesi
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Bugüne kadarki en güçlü yüksek hızlı saç kurutma makinemizle ıslak saçlarınızı sadece birkaç dakika içinde kurutun. Dakikada 110.000 defaya kadar dönen son teknoloji ürünü Fırçasız DC motor, saatte 228 km (141 mil) hızla etkili kurutma havası sağlar, böylece sevdiğiniz stilleri kısa sürede elde edebilirsiniz!
ThermoShield Advanced teknolojisi sayesinde saçınızı ısı hasarından koruyun ve saçınızın doğal gücünün %100** kadarını koruyun. Teknolojinin sensörleri, ortam sıcaklığını saniyede 200 kez algılayıp saçınızı korumak ve güçlü kalmasını sağlamak için kurutma ısısını ayarlamak üzere tasarlanmıştır. Her bir kurutmada sağlıklı hissettiren saçlar ve iç rahatlığı.
Dual Airstream teknolojisinin ultra stabil performansı sayesinde pürüzsüz, parlak saçlar elde edin. Bu teknoloji iki girişten aynı anda hava çeker ve ardından bunları yoğunlaştırarak tek bir güçlü kurutma havası akışı haline getirir. Ancak sağladığı sonuçlar konusunda sadece sözümüze güvenmeyin; kullanıcıların %94'ü*** Philips 8000 Serisi saç kurutma makinesini kullandıktan sonra saçlarının pürüzsüz olduğunu söylüyor.
Kurutucunun özel olarak programlanmış Hassas modu ile saç derisine ve ince telli saçlara ekstra özen gösterin. Kullanıcıların %97'si nazik olmak üzere tasarlanmış saç kurutma makinesinin kafa derisinde hassas bir deneyim sağladığını belirtiyor.
İyonik bakım ile kökten uca kadar yumuşak, esnek, sağlıklı görünen saçlar elde edin. Saç kurutma makinesi 200 milyon negatif iyon ve su iyonu***** açığa çıkararak saçınızın nem açısından zengin parlaklığını %58'e kadar artırır.******
Sadece 395 g ağırlığındaki******* en hafif yüksek hızlı saç kurutma makinemiz bir kutu içecekten sadece biraz daha ağırdır! Bu kadar kompakt olması sayesinde kullanımı rahattır ve az yükle seyahat ederken bile yanınızda taşımaya uygundur.
Bu saç kurutma makinesini tozsuz tutmak son derece kolay. Otomatik temizleme modunu etkinleştirdiğinizde, kurutucunun fan bıçakları geri kalanı halleder ve filtredeki tozu temizlemek için dönüş yönünü tersine çevirir.
Philips 8000 Serisi Saç Kurutma Makinesi %50'ye******** kadar daha az enerji kullanmasına rağmen tüm Philips yüksek hızlı saç kurutma makineleri arasında en güçlü kurutmayı sunar. Artık en sevdiğiniz saç stillerini, doğayı daha az etkileyerek yapabilirsiniz.
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