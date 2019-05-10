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      Hair Dryer 8000 Series ThermoShield Advanced Özellikli Saç Kurutma Makinesi

      BHD837/10

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Şimdiye kadarki en hızlı saç kurutma makinemiz

      Karşınızda Philips 8000 Serisi Saç Kurutma Makinesi. En kompakt yüksek hızlı iyonik saç kurutma makinemiz güçlü, parlak ve nem açısından zengin saçlar için tasarlanmıştır ve saçlarınızı ısı hasarına karşı korumak için ThermoShield Advanced sıcaklık sensörlerine sahiptir.

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      Hair Dryer 8000 Series ThermoShield Advanced Özellikli Saç Kurutma Makinesi

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      Bu ürün
      Hair Dryer 8000 Series
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      Hair Dryer 8000 Series

      ThermoShield Advanced Özellikli Saç Kurutma Makinesi

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      Şimdiye kadarki en hızlı saç kurutma makinemiz

      Nemli saçları ısı hasarından korur

      • ThermoShield Advanced sensörler
      • Güçlü Fırçasız DC motor
      • Dual Airstream Teknolojisi
      • Kafa derisi bakımı için hassas mod
      3 dakika veya daha kısa sürede hızlı kurutma*

      3 dakika veya daha kısa sürede hızlı kurutma*

      Bugüne kadarki en güçlü yüksek hızlı saç kurutma makinemizle ıslak saçlarınızı sadece birkaç dakika içinde kurutun. Dakikada 110.000 defaya kadar dönen son teknoloji ürünü Fırçasız DC motor, saatte 228 km (141 mil) hızla etkili kurutma havası sağlar, böylece sevdiğiniz stilleri kısa sürede elde edebilirsiniz!

      Saçlarınızı ısı hasarından koruyun

      Saçlarınızı ısı hasarından koruyun

      ThermoShield Advanced teknolojisi sayesinde saçınızı ısı hasarından koruyun ve saçınızın doğal gücünün %100** kadarını koruyun. Teknolojinin sensörleri, ortam sıcaklığını saniyede 200 kez algılayıp saçınızı korumak ve güçlü kalmasını sağlamak için kurutma ısısını ayarlamak üzere tasarlanmıştır. Her bir kurutmada sağlıklı hissettiren saçlar ve iç rahatlığı.

      Parlaklığı artırın, elektriklenmeyi azaltın

      Parlaklığı artırın, elektriklenmeyi azaltın

      Dual Airstream teknolojisinin ultra stabil performansı sayesinde pürüzsüz, parlak saçlar elde edin. Bu teknoloji iki girişten aynı anda hava çeker ve ardından bunları yoğunlaştırarak tek bir güçlü kurutma havası akışı haline getirir. Ancak sağladığı sonuçlar konusunda sadece sözümüze güvenmeyin; kullanıcıların %94'ü*** Philips 8000 Serisi saç kurutma makinesini kullandıktan sonra saçlarının pürüzsüz olduğunu söylüyor.

      Saç derisi ve ince telli saçlar için ekstra bakım

      Saç derisi ve ince telli saçlar için ekstra bakım

      Kurutucunun özel olarak programlanmış Hassas modu ile saç derisine ve ince telli saçlara ekstra özen gösterin. Kullanıcıların %97'si nazik olmak üzere tasarlanmış saç kurutma makinesinin kafa derisinde hassas bir deneyim sağladığını belirtiyor.

      İyonik bakım ile nem açısından zengin parlaklık

      İyonik bakım ile nem açısından zengin parlaklık

      İyonik bakım ile kökten uca kadar yumuşak, esnek, sağlıklı görünen saçlar elde edin. Saç kurutma makinesi 200 milyon negatif iyon ve su iyonu***** açığa çıkararak saçınızın nem açısından zengin parlaklığını %58'e kadar artırır.******

      Kompakt ve kullanımı rahat yüksek hızlı saç kurutma makinesi

      Kompakt ve kullanımı rahat yüksek hızlı saç kurutma makinesi

      Sadece 395 g ağırlığındaki******* en hafif yüksek hızlı saç kurutma makinemiz bir kutu içecekten sadece biraz daha ağırdır! Bu kadar kompakt olması sayesinde kullanımı rahattır ve az yükle seyahat ederken bile yanınızda taşımaya uygundur.

      Otomatik temizleme modu ile kolay bakım

      Otomatik temizleme modu ile kolay bakım

      Bu saç kurutma makinesini tozsuz tutmak son derece kolay. Otomatik temizleme modunu etkinleştirdiğinizde, kurutucunun fan bıçakları geri kalanı halleder ve filtredeki tozu temizlemek için dönüş yönünü tersine çevirir.

      %50 daha az enerji tüketir********

      %50 daha az enerji tüketir********

      Philips 8000 Serisi Saç Kurutma Makinesi %50'ye******** kadar daha az enerji kullanmasına rağmen tüm Philips yüksek hızlı saç kurutma makineleri arasında en güçlü kurutmayı sunar. Artık en sevdiğiniz saç stillerini, doğayı daha az etkileyerek yapabilirsiniz.

      Teknik Özellikler

      • Başlıklar

        Manyetik 8 mm şekillendirme başlığı
        Evet
        Manyetik difüzör
        Evet

      • Teknik özellikler

        Kordon uzunluğu
        2 m
        Renk/kaplama
        Rose Champagne
        Watt gücü
        1400  W
        Gerilim
        220-240 V
        Motor
        Fırçasız DC (110.000 dev/dak)
        Ağırlık
        395 g
        Ortalama hava hızı
        228 km/sa

      • Özellikler

        Sıcaklık ayarları
        7 (45°C - 95°C, Soğuk Hava Üfleme modu)
        Hız ayarları
        3
        Önceden ayarlı modlar
        • 4 (Hızlı, ThermoShield Advanced, Sıcak-Soğuk, Hassas)
        • Kurutucu açıldığında en son kullanılan ayarı otomatik olarak etkinleştiren hafıza fonksiyonu.
        Otomatik Temizleme modu
        Evet

      • Servis

        Dünya çapında 2 yıl garanti
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      • Bakım teknolojileri

        İyonik
        Negatif iyonlar ve su iyonları

      Badge-D2C

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      Yorumlar

      • En yüksek ısı ve hız ayarı kullanılarak beyaz tenli bir bireyin 30 cm uzunluğundaki saçında test edilmiştir
      • * ThermoShield modunda kuru havaya kıyasla test edilmiştir
      • ** Sıcak/Soğuk modunda 31 kullanıcı ile test edilmiştir
      • *** Sıcak/Soğuk modunda 31 kullanıcı ile test edilmiştir
      • **** En yüksek ısı ve hız ayarında test edilmiştir
      • ***** Sıcak/Soğuk modunda kuru havaya kıyasla test edilmiştir
      • ****** Kablo ve aksesuarlar olmadan
      • ******* 2300 W gücündeki Philips BHD530'a kıyasla, en yüksek ısı ve hız ayarında test edilmiştir

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