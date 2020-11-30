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    Philips Avent

    Göğüs pedleri

    SCF254/24
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Ultra konforlu ve güvenilir Ultra konforlu ve güvenilir Ultra konforlu ve güvenilir
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      Philips Avent Göğüs pedleri

      SCF254/24
      Genel Derecelendirme / 5

      Ultra konforlu ve güvenilir

      Philips Avent tek kullanımlık göğüs pedleri, emzirme yolculuğunuzu destekler. Petekli dokulu, ultra ince ve ultra emici çekirdek katman ile sızdırmaz ve hava alan tasarım sayesinde hem gündüzleri hem de geceleri kuru ve rahat hissedebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 29,90 TL

      Philips Avent Göğüs pedleri

      Ultra konforlu ve güvenilir

      Philips Avent tek kullanımlık göğüs pedleri, emzirme yolculuğunuzu destekler. Petekli dokulu, ultra ince ve ultra emici çekirdek katman ile sızdırmaz ve hava alan tasarım sayesinde hem gündüzleri hem de geceleri kuru ve rahat hissedebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Ultra konforlu ve güvenilir

      Philips Avent tek kullanımlık göğüs pedleri, emzirme yolculuğunuzu destekler. Petekli dokulu, ultra ince ve ultra emici çekirdek katman ile sızdırmaz ve hava alan tasarım sayesinde hem gündüzleri hem de geceleri kuru ve rahat hissedebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 29,90 TL

      Philips Avent Göğüs pedleri

      Ultra konforlu ve güvenilir

      Philips Avent tek kullanımlık göğüs pedleri, emzirme yolculuğunuzu destekler. Petekli dokulu, ultra ince ve ultra emici çekirdek katman ile sızdırmaz ve hava alan tasarım sayesinde hem gündüzleri hem de geceleri kuru ve rahat hissedebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Göğüs pedleri

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Ultra konforlu ve güvenilir

        • Tek kullanımlık göğüs pedleri
        Petekli üst kısım

        Petekli üst kısım

        Petekli üst kısım, yumuşak ve konforludur.

        Ultra emici malzeme ve üç katmanlı orta kısım tasarımı

        Ultra emici malzeme ve üç katmanlı orta kısım tasarımı

        Ultra emici orta kısım nemi hapseder ve cildinizi hem gece hem gündüz kuru tutmaya yardımcı olur.

        Hijyeniniz için özel ambalajında

        Hijyeniniz için özel ambalajında

        Hijyeniniz için özel ambalajında sunulur, yanınızda taşımak için idealdir.

        Sızdırmayan ve hava alabilen dış katman

        Dış katman kıyafetlerinizi kuru tutarken cildinizin nefes almasını sağlayan sızdırmaz yapıya sahiptir.

        2 yapışkan bant pedleri sabit tutar

        2 yapışkan bant pedleri sabit tutar.

        Ortalama 2 mm kalınlığında

        Ortalama 2 mm kalınlığındaki kavisli tasarımıyla pedler, kıyafetlerin altında görünmez.

        Uzmanlarla birlikte geliştirildi

        Bir ebe ve 20 yıldır emzirme konusunda annelere yardımcı olan bir emzirme danışmanıyla birlikte geliştirildi.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Çin
          Evet

        • Tasarım

          Çok katmanlı tasarım
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          Ultra ince
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          Rahat kıvrımlı biçim
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          Petekli doku
          Evet
          Özel ambalajında
          Evet
          2 yapışkan bant
          Evet

        • Boyutlar

          Boyutlar
          130x2 mm

        • Malzeme

          Göğüs pedleri
          Yumuşak yapı, dokuma olmayan kumaşlar ve süper emici polimer

        • Paket içeriği

          Tek kullanımlık göğüs pedleri
          24  adet

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