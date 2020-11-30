Ultra konforlu ve güvenilir

Philips Avent tek kullanımlık göğüs pedleri, emzirme yolculuğunuzu destekler. Petekli dokulu, ultra ince ve ultra emici çekirdek katman ile sızdırmaz ve hava alan tasarım sayesinde hem gündüzleri hem de geceleri kuru ve rahat hissedebilirsiniz. Tüm faydaları görün