2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Ultra konforlu ve güvenilir
Philips Avent tek kullanımlık göğüs pedleri, emzirme yolculuğunuzu destekler. Petekli dokulu, ultra ince ve ultra emici çekirdek katman ile sızdırmaz ve hava alan tasarım sayesinde hem gündüzleri hem de geceleri kuru ve rahat hissedebilirsiniz.
Tek kullanımlık göğüs pedleri
Petekli üst kısım, yumuşak ve konforludur.
Ultra emici orta kısım nemi hapseder ve cildinizi hem gece hem gündüz kuru tutmaya yardımcı olur.
Dış katman kıyafetlerinizi kuru tutarken cildinizin nefes almasını sağlayan sızdırmaz yapıya sahiptir.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Aventizim
01/07/2020
Türkiye
Alerji yapmayan tek göğüs pedi
Çok fazla göğüs pedi kullandım ama hepsi batma şeklinde alerji yaptı kendi vücudumda çok alerjik ama Philips avent göğüs pedi alana kadarmış harikasın iyiki varsın
Avantajlar
Rahat kullanım uzun süreli kuruluk koruma kaliteli yapışkanlar
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF254/61 Göğüs pedleri için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-06-01
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF254/61 Göğüs pedleri için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-06-01