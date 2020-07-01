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Philips AventGöğüs pedleri

SCF254/61

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Ultra konforlu ve güvenilir

Philips Avent tek kullanımlık göğüs pedleri, emzirme yolculuğunuzu destekler. Petekli dokulu, ultra ince ve ultra emici çekirdek katman ile sızdırmaz ve hava alan tasarım sayesinde hem gündüzleri hem de geceleri kuru ve rahat hissedebilirsiniz.

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  • Tek kullanımlık göğüs pedleri

Petekli üst kısım

Petekli üst kısım

Petekli üst kısım, yumuşak ve konforludur.

Ultra emici malzeme ve üç katmanlı orta kısım tasarımı

Ultra emici malzeme ve üç katmanlı orta kısım tasarımı

Ultra emici orta kısım nemi hapseder ve cildinizi hem gece hem gündüz kuru tutmaya yardımcı olur.

Sızdırmayan ve hava alabilen dış katman

Dış katman kıyafetlerinizi kuru tutarken cildinizin nefes almasını sağlayan sızdırmaz yapıya sahiptir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

01/07/2020

Türkiye

Türkiye

Alerji yapmayan tek göğüs pedi

Çok fazla göğüs pedi kullandım ama hepsi batma şeklinde alerji yaptı kendi vücudumda çok alerjik ama Philips avent göğüs pedi alana kadarmış harikasın iyiki varsın

Avantajlar

Rahat kullanım uzun süreli kuruluk koruma kaliteli yapışkanlar

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF254/61 Göğüs pedleri için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-06-01

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF254/61 Göğüs pedleri için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-06-01

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