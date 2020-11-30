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Ultra konforlu ve güvenilir
Philips Avent tek kullanımlık göğüs pedleri, emzirme yolculuğunuzu destekler. Petekli dokulu, ultra ince ve ultra emici çekirdek katman ile sızdırmaz ve hava alan tasarım sayesinde hem gündüzleri hem de geceleri kuru ve rahat hissedebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra konforlu ve güvenilir
Philips Avent tek kullanımlık göğüs pedleri, emzirme yolculuğunuzu destekler. Petekli dokulu, ultra ince ve ultra emici çekirdek katman ile sızdırmaz ve hava alan tasarım sayesinde hem gündüzleri hem de geceleri kuru ve rahat hissedebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Ultra konforlu ve güvenilir
Philips Avent tek kullanımlık göğüs pedleri, emzirme yolculuğunuzu destekler. Petekli dokulu, ultra ince ve ultra emici çekirdek katman ile sızdırmaz ve hava alan tasarım sayesinde hem gündüzleri hem de geceleri kuru ve rahat hissedebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra konforlu ve güvenilir
Philips Avent tek kullanımlık göğüs pedleri, emzirme yolculuğunuzu destekler. Petekli dokulu, ultra ince ve ultra emici çekirdek katman ile sızdırmaz ve hava alan tasarım sayesinde hem gündüzleri hem de geceleri kuru ve rahat hissedebilirsiniz. Tüm faydaları görün