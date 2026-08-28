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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yeni
SCF494/11
Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
Bebeğiniz ve zamanınız değerlidir. Philips Avent Natural Care Eller Serbest Giyilebilir Göğüs Pompası ile ellerinizi kullanmadan süt sağın. Bebeğinizin emme ritmini taklit edecek şekilde geliştirilmiş pompa, hastane düzeyinde gücü sessiz ve dökülmeyi önleyen bir tasarımda sunar
Hastane düzeyinde güce sahip pompa bebeğin emme ritmini taklit eder
İç ışıklı şeffaf süt toplama kapları
Az sayıda parçası sayesinde kolayca temizlenir ve birleştirilir
Annelerin %99'u için uygundur
Benzersiz SkinSense Kalkan
İlk giyilebilir göğüs pompamız, hastane düzeyinde sağım gücünü sütyeninize rahatça oturan hafif bir formda sunar. Gittiğiniz her yere sizinle birlikte gelebilir. İster kanepede veya masanızda otururken ister kısa bir yürüyüş sırasında. Sizin zamanınız, sizin kararınız.
Diğer giyilebilir pompaların aksine, hareket özgürlüğü ve verimlilik arasında seçim yapmanız gerekmez. Motorumuz klasik bir pompa gibi hastane düzeyinde güce sahiptir, giyilebilir olması da cabası! Şarj edilebilir özelliği ile her yerde sessizce pompalamaya devam etmeyi kolaylaştırır.
İlk giyilebilir pompamız, bebeğinizin doğal emme ritmini taklit etmesi sayesinde diğer giyilebilir pompaların çoğundan 2 kat daha hızlıdır**. Sonuçta göğüsten nasıl içileceğini en iyi bebekler bilir! İşte bu nedenle bu pompayı, en iyi süt verimini elde etmeniz için size destek olurken değerli zamanınızdan tasarruf etmenize yardımcı olmak amacıyla tasarladık.
Yorumlar
Etkililik, ürünün teknik performansına bağlıdır.
Pompa emme frekansını ifade eder.