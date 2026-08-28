ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
  • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.

Yeni

Philips Avent Giyilebilir Tekli Elektrikli PompaNatural Care Eller Serbest Giyilebilir Tekli Pompa

SCF494/11

Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.

Bebeğiniz ve zamanınız değerlidir. Philips Avent Natural Care Eller Serbest Giyilebilir Göğüs Pompası ile ellerinizi kullanmadan süt sağın. Bebeğinizin emme ritmini taklit edecek şekilde geliştirilmiş pompa, hastane düzeyinde gücü sessiz ve dökülmeyi önleyen bir tasarımda sunar

Tüm avantajları görüntüleyin

Bebeğinizin içme ritmini taklit eder

Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.

  • Hastane düzeyinde güce sahip pompa bebeğin emme ritmini taklit eder

  • İç ışıklı şeffaf süt toplama kapları

  • Az sayıda parçası sayesinde kolayca temizlenir ve birleştirilir

  • Annelerin %99'u için uygundur

  • Benzersiz SkinSense Kalkan

Dilediğiniz yerde süt sağma özgürlüğü

Dilediğiniz yerde süt sağma özgürlüğü

İlk giyilebilir göğüs pompamız, hastane düzeyinde sağım gücünü sütyeninize rahatça oturan hafif bir formda sunar. Gittiğiniz her yere sizinle birlikte gelebilir. İster kanepede veya masanızda otururken ister kısa bir yürüyüş sırasında. Sizin zamanınız, sizin kararınız.

Hastane gücünde, giyilebilir formda

Hastane gücünde, giyilebilir formda

Diğer giyilebilir pompaların aksine, hareket özgürlüğü ve verimlilik arasında seçim yapmanız gerekmez. Motorumuz klasik bir pompa gibi hastane düzeyinde güce sahiptir, giyilebilir olması da cabası! Şarj edilebilir özelliği ile her yerde sessizce pompalamaya devam etmeyi kolaylaştırır.

Bebeğinizin ritmini taklit ederek etkili bir şekilde* süt sağar

Bebeğinizin ritmini taklit ederek etkili bir şekilde* süt sağar

İlk giyilebilir pompamız, bebeğinizin doğal emme ritmini taklit etmesi sayesinde diğer giyilebilir pompaların çoğundan 2 kat daha hızlıdır**. Sonuçta göğüsten nasıl içileceğini en iyi bebekler bilir! İşte bu nedenle bu pompayı, en iyi süt verimini elde etmeniz için size destek olurken değerli zamanınızdan tasarruf etmenize yardımcı olmak amacıyla tasarladık.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. Etkililik, ürünün teknik performansına bağlıdır.

  2. Pompa emme frekansını ifade eder.