Bebeğinizin ritmini taklit ederek etkili bir şekilde* süt sağar

İlk giyilebilir pompamız, bebeğinizin doğal emme ritmini taklit etmesi sayesinde diğer giyilebilir pompaların çoğundan 2 kat daha hızlıdır**. Sonuçta göğüsten nasıl içileceğini en iyi bebekler bilir! İşte bu nedenle bu pompayı, en iyi süt verimini elde etmeniz için size destek olurken değerli zamanınızdan tasarruf etmenize yardımcı olmak amacıyla tasarladık.