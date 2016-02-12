Bazı bebeklerin hazır bebek mamasında bulunan proteine alerjisi olabilir. Sağlık uzmanınız sorunun bu olduğunu düşünüyorsa alerji belirtilerinin giderilmesi için bebeğinizde özel bir beslenme yöntemini deneyebilir.

Hidrolize bebek maması

Bu mamalardaki süt proteini, alerjik tepkiyi önlemek için çok daha küçük parçalara ayrılmıştır. Bu sütler normalden farklı bir tada sahiptir. Küçük bebekler bunları biraz daha çabuk kabul ederken daha büyük bebekler bu mamaları pek sevmeyebilir.

Aminoasit içerikli bebek maması

Hidrolize bebek mamasını denedikten sonra belirtilerde ciddi iyileşme gözlenmediyse aminoasit içerikli bebek mamaları alternatif olabilir.

Soya maması

Soya sütsüz bir mamadır; ancak altı aydan küçük bebekler için önerilmemektedir. Bunun nedeni, soya sütünün fitoöstrojen miktarının daha fazla olması ve özellikle küçük bebeklerde hormonal sorunlara neden olabilmesidir.

Bebeğinizin sütünün optimum büyüme ve gelişme için gerekli tüm besinleri sağladığından emin olmak için uzman bir diyetisyene danışmanız gerekir.