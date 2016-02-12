Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Her ne kadar nadiren görülse de egzama, kolik, kusma ve kilo kaybı gibi durumların tümüne süt alerjileri neden olabilmektedir. Bir anne olarak sizin için bu durum hayli can sıkıcı olabilir. Başlangıç noktası olarak bazı faydalı bilgileri burada bulabilirsiniz. Ancak bebeğinizin süt alerjisinin olabileceğini düşünüyorsanız lütfen sağlık uzmanınıza danışın.
Bazı bebeklerin hazır bebek mamasında bulunan proteine alerjisi olabilir. Sağlık uzmanınız sorunun bu olduğunu düşünüyorsa alerji belirtilerinin giderilmesi için bebeğinizde özel bir beslenme yöntemini deneyebilir.
Hidrolize bebek maması
Bu mamalardaki süt proteini, alerjik tepkiyi önlemek için çok daha küçük parçalara ayrılmıştır. Bu sütler normalden farklı bir tada sahiptir. Küçük bebekler bunları biraz daha çabuk kabul ederken daha büyük bebekler bu mamaları pek sevmeyebilir.
Aminoasit içerikli bebek maması
Hidrolize bebek mamasını denedikten sonra belirtilerde ciddi iyileşme gözlenmediyse aminoasit içerikli bebek mamaları alternatif olabilir.
Soya maması
Soya sütsüz bir mamadır; ancak altı aydan küçük bebekler için önerilmemektedir. Bunun nedeni, soya sütünün fitoöstrojen miktarının daha fazla olması ve özellikle küçük bebeklerde hormonal sorunlara neden olabilmesidir.
Bebeğinizin sütünün optimum büyüme ve gelişme için gerekli tüm besinleri sağladığından emin olmak için uzman bir diyetisyene danışmanız gerekir.
Bebeklerin anne sütüne alerjisinin olması, çok nadiren görülen bir durumdur. Ancak bebeğinizin sorunlarının kaynağında anne sütü alerjisinin olduğunu düşünüyorsanız diyetinizden belirli gıdaları çıkarmayı deneyebilirsiniz. Balık, et, belirli sebze ve meyveler gibi gıdaları kesmeyi deneyecekseniz bunları aynı gruptan gıdalarla değiştirebilirsiniz. Diyetinizden süt ve süt ürünlerini çıkarırsanız kalsiyum takviyesi (günlük 1250 – 1350 mg) almanız gerekir.
Yine bu durumda da diyetinizin siz ve bebeğiniz için yeterince besleyici olduğundan emin olmak için uzman bir diyetisyene başvurmanız gerekir.
Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.