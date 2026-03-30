Hassas İçiciler için İdeal

Yeni doğan akışlı biberon emziğine sahiptir. Küçük kap, bebeğin küçük midesi için uygun miktarı sağlamaya yardımcı olur. Biberonlar, bebeğinizin midesindeki havayı boşaltarak kolik oluşumunu ve rahatsızlığı azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm Doğal Tepkili serisi biberon emzikleriyle kullanılabilir.