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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
SCF039/17
2 oz/60 ml
0 ay+
Biberon emziği, bebeğinizin midesinden hava boşaltarak beslenme sorunlarını azaltmak için tasarlanmıştır.
Esnek spiral tasarımımız ve konforlu yaprakçıklar, bebek emerken doğal hareket kabiliyeti sağlar.
Biberon emziği, anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak dokuya sahiptir.
Yorumlar
Kolik nedir ve bebekleri nasıl etkiler? Kolik, beslenme sırasında hava yutulmasıyla oluşur ve bebeğinizin sindirim sistemine rahatsızlık verir. Semptomlar arasında ağlama ve huzursuzluk görülür.