ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Hassas İçiciler için İdeal
  • Hassas İçiciler için İdeal
  • Hassas İçiciler için İdeal
  • Hassas İçiciler için İdeal
  • Hassas İçiciler için İdeal
  • Hassas İçiciler için İdeal
  • Hassas İçiciler için İdeal
  • Hassas İçiciler için İdeal
  • Hassas İçiciler için İdeal
  • Hassas İçiciler için İdeal
  • Hassas İçiciler için İdeal
  • Hassas İçiciler için İdeal
  • Hassas İçiciler için İdeal
  • Hassas İçiciler için İdeal

Philips Avent Baby BottlesDoğal Tepkili Biberon

SCF039/17

Hassas İçiciler için İdeal
Yeni doğan akışlı biberon emziğine sahiptir. Küçük kap, bebeğin küçük midesi için uygun miktarı sağlamaya yardımcı olur. Biberonlar, bebeğinizin midesindeki havayı boşaltarak kolik oluşumunu ve rahatsızlığı azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm Doğal Tepkili serisi biberon emzikleriyle kullanılabilir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Hassas içiciler için ideal

Hassas İçiciler için İdeal

  • 2 oz/60 ml

  • 0 ay+

Koliği azaltmak için tasarlandı

Koliği azaltmak için tasarlandı

Biberon emziği, bebeğinizin midesinden hava boşaltarak beslenme sorunlarını azaltmak için tasarlanmıştır.

Esnek spiral tasarım ve konfor sağlayan yaprakçıklar

Esnek spiral tasarım ve konfor sağlayan yaprakçıklar

Esnek spiral tasarımımız ve konforlu yaprakçıklar, bebek emerken doğal hareket kabiliyeti sağlar.

Anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış yumuşak biberon emziği

Anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış yumuşak biberon emziği

Biberon emziği, anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak dokuya sahiptir.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. Kolik nedir ve bebekleri nasıl etkiler? Kolik, beslenme sırasında hava yutulmasıyla oluşur ve bebeğinizin sindirim sistemine rahatsızlık verir. Semptomlar arasında ağlama ve huzursuzluk görülür.