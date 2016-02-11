Bebeğinizin ilk katı gıdalarını almak ve taze malzemelerden hazırlamak, besinlerin mümkün olduğunca bozulmadan kalmasını sağlamanın en iyi yoludur. Yiyeceği bizzat hazırlamanız, bebeğinizin tam olarak ne yediğine dair size güvence de verir.

Malzemelerin nasıl saklandığı, hazırlandığı ve pişirildiği de besin içeriğini etkiler. Bu nedenle, bebeğinizin ilk yiyeceklerinden en iyi şekilde faydalanmanız için bazı ipuçlarını bir araya getirdik.