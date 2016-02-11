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Dört ila altı ay civarında miniğiniz sütle beslenmekten daha az keyif alabilir ve yemek yediğiniz sırada sizi merakla izler. Bunlar bebeğinizin katı gıdalara başlamaya hazır olduğunun güçlü işaretleridir.
Bebeğinizin ilk katı gıdalarını almak ve taze malzemelerden hazırlamak, besinlerin mümkün olduğunca bozulmadan kalmasını sağlamanın en iyi yoludur. Yiyeceği bizzat hazırlamanız, bebeğinizin tam olarak ne yediğine dair size güvence de verir.
Malzemelerin nasıl saklandığı, hazırlandığı ve pişirildiği de besin içeriğini etkiler. Bu nedenle, bebeğinizin ilk yiyeceklerinden en iyi şekilde faydalanmanız için bazı ipuçlarını bir araya getirdik.
Buharda pişirme, lezzeti korumak için en iyi pişirme yöntemlerinden biridir. Philips Avent Kombine Buharlı Pişirici ve Blender mümkün olduğunca fazla besini korur. Buharda pişirme aşamasında yiyecekten salınan suları akıllıca karıştırır ve blender aşamasında tekrar yiyeceğin içine katar.
Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.
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