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    Philips AVENT - Starting solids

    Katı gıdalara başlama

    Dört ila altı ay civarında miniğiniz sütle beslenmekten daha az keyif alabilir ve yemek yediğiniz sırada sizi merakla izler. Bunlar bebeğinizin katı gıdalara başlamaya hazır olduğunun güçlü işaretleridir.

    Philips AVENT - Starting solids

    Bebeğinizin ilk katı gıdalarını almak ve taze malzemelerden hazırlamak, besinlerin mümkün olduğunca bozulmadan kalmasını sağlamanın en iyi yoludur. Yiyeceği bizzat hazırlamanız, bebeğinizin tam olarak ne yediğine dair size güvence de verir. 

    Malzemelerin nasıl saklandığı, hazırlandığı ve pişirildiği de besin içeriğini etkiler. Bu nedenle, bebeğinizin ilk yiyeceklerinden en iyi şekilde faydalanmanız için bazı ipuçlarını bir araya getirdik.

    Buharda pişirme

    Buharda pişirme, lezzeti korumak için en iyi pişirme yöntemlerinden biridir. Philips Avent Kombine Buharlı Pişirici ve Blender mümkün olduğunca fazla besini korur. Buharda pişirme aşamasında yiyecekten salınan suları akıllıca karıştırır ve blender aşamasında tekrar yiyeceğin içine katar.

    Hazırlama ve saklama

    • En hijyenik uygulama için yiyeceği temiz mutfak gereçleri ve kaplara sahip, temiz bir mutfakta hazırlayın
    • Yiyeceği hazırlamadan önce kendi ellerinizi, yemek öncesinde de bebeğinizin ellerini yıkayın
    • Bebek yiyeceklerinin düdük çalana kadar tamamen pişirilmesi ve servis edilmeden önce soğumaya bırakılması gerekir
    • Mikrodalga, yiyecekleri eşit derecede ısıtmaz ve bu nedenle sizin veya bebeğinizin yanmasına neden olabilecek ısı farklılıklarına neden olabilir. Bu şekilde ısıttığınız tüm yiyeceklerin tamamen karıştırıldığından ve servis edilmeden önce soğumaya bırakıldığından emin olun (Philips Avent Biberon ve Mama Isıtıcı bebeğinizin yiyeceğini güvenli ve eşit derecede ısıtır)
    • Bebeğinizin mamasını kesinlikle bir defadan fazla ısıtmayın
    • Yiyecekleri güvenli şekilde saklayın ve son kullanma tarihlerine uyun
    • Taze olarak hazırlanan mamalar, buzdolabında 24 saate kadar saklanabilir
    • Gruplar hazırlayarak ve bunları buz kalıplarında veya Philips Avent VIA Bardaklar gibi yemek kaplarında dondurarak zamandan bolca tasarruf edebilirsiniz.
    • VIA Bardaklar hijyeniktir, istiflenebilir ve üzerine kolayca yiyeceğin adı ve hazırlandığı tarih yazılabilir
    • Bebek yiyeceklerini güvenle ne kadar süre saklayabileceğinizi öğrenmek için dondurucunuzun talimatlarına bakın. Genellikle bu süre bir ila üç ay arasıdır
    • Çözülmüş mamayı tekrar dondurmayın

    Malzemelerle ilgili birkaç nokta

    • Tüm meyve ve sebzeler kullanılmadan önce dikkatle yıkanmalıdır. Bazılarının soyulması gerekebilir
    • Bebeklerin yiyeceklerine tuz eklenmemelidir.
    • Yiyecekleri bebeğiniz için daha lezzetli hale getirmek için normal aile tariflerinizdeki bitkileri veya hafif baharatları kullanmayı deneyin
    • Ekşi meyveleri tatlandırmak üzere çok az miktarda eklemek dışında mamaya şeker eklenmemelidir
    • Kabuklu çiğ deniz ürünleri, ciğer, yumuşak ve pastörize edilmemiş peynirler ve bal gibi bazı yiyecekler, 12 aylıktan küçük bebekler için uygun değildir 
    • Yumurtaların her zaman iyi pişmiş olması gerekir
    • Bebeğinizin yemeğini nasıl hazırlayacağınızla ilgili sorularınız varsa daima sağlık uzmanınıza danışın

    Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.

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