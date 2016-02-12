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Sütten kesmenin temel meselesi, bebeklerin yalnızca kendilerine denetildiği takdirde yeni tatları ve dokuları kabul edip onlardan keyif almaya başladığını bilmektir.
Clinical Paediatric Dietetics'in 2007 tarihli 3. nüshasından uyarlanmıştır
Miniğiniz katı gıdaları yiyebilir hale geldiğinde tüm besin çeşitlerini alabilmesi için diyetine her gün dört gıda grubundan çeşitli gıdaların eklenmesi gerekir. İdeal olarak, bu besleyici gıdaların ailenin geri kalanının da yediği yiyecekler olması gerekir:
Dört gıda grubu şunlardır:
Aşağıdaki gıdaların tümü ilk sütten kesme gıdası olarak verilebilir; ancak çoğu anne bebeğinin sütüne karıştırarak tahıl, kök sebzeleri veya meyveyle başlamaktadır.
Tüm meyveler
Pirinç, yulaf, buğday ve mısır içerikli tüm tahıllar
İyi pişmiş yağsız et, kümes hayvanı eti veya balık
İyi pişmiş yumurta
Dal, mercimek, humus, nohut ve diğer baklagiller
Sert veya ezme şeklinde yemişler. Örn. sert badem ve yumuşak fıstık ezmesi
Sade süzme peynir ve yoğurt
Sıcak yiyeceklerin üzerine rendelenmiş peynir.
İlk birkaç denemede akışkan bir püreyle başlayın. Daha sonra bebeğiniz kaşıktan yemeye alıştığında daha katı pürelere veya iyice ezilmiş yiyeceklere geçin.
Edinilmesi gereken beceriler:
Yukarıdaki yiyeceklerin tümünü ve aşağıdakileri verebilirsiniz:
Ciğer: Fazlaca A vitamini içerdiğinden haftada küçük bir porsiyonla sınırlayın.
Yumuşak topaklı ve elle yenen yumuşak gıdalarla birlikte ezilmiş yiyecek. Etin yine de püre haline getirilmesi gerekebilir; ancak çok yumuşak olduğu takdirde ezebilirsiniz.
Edinilmesi gereken beceriler:
Yumuşak meyve parçaları. Örn. mango, kavun, muz, yumuşak olgun armut, şeftali, papaya ve kivi
Pişmiş sebze çubukları. Örn. havuç çubukları, taze fasulye, kabak çubukları, patates ve tatlı patates
Pişmiş sebze parçaları. Örn. karnabahar ve brokoli çiçekleri
Pişmiş makarna parçaları
Ekmek veya tostun dış kısmı
Peynir küpleri
Kızartılmış yumuşak sebze çubukları. Örn. patates, tatlı patates, yabani havuç, biber, havuç, kabak.
Yemekle birlikte yudumlanan su. Yemeklerin sonunda süt veya sütlü puding verilmelidir
Bardaktan içilen, iyice sulandırılmış meyve suları (sebzelerden demir emilimine yardımcı olur).
Yukarıdaki yiyeceklerin tümünü ve ailenin yediği tuzsuz veya şekersiz olarak hazırlanmış yemeklerden verebilirsiniz.
Kıyılmış ve doğranmış gıdalar, elle yenen yiyecekler (çiğ meyve ve sebze çubukları gibi) ve sandviç ya da tost gibi ailenin yediği çeşitli yiyecekler.
Edinilmesi gereken beceriler:
Bir yaşından itibaren pek çok küçük çocuk, dengeli bir diyet için ailesinin yediği gıdaları tüketebilmektedir. Bunlara bebeklik döneminde önerilmeyen gıdalar dahil edilebilir:
Balık
Dana eti ve tuz ilaveli konserve gıdalar gibi tuzla korunan gıdalar
Pastörize edilmemiş yumuşak peynirler
Şeker ilaveli gıdalar. Diş çürümesini önlemek için bunların yalnızca yemek zamanı verilmesi gerekir.
Bir yaşındaki küçük çocuğunuzun diyetine tam yağlı inek sütü ekleyebilirsiniz. Miniğiniz iki yaşına gelene kadar yarım yağlı süt verilmemelidir.
Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.
Miniğinizi sütten kesme
Emzirmeden biberonla beslemeye geçiş
Katı gıdalara başlama
Bebeğiniz için taneli yiyecek seçenekleri