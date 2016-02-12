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    Philips AVENT - Different stages of weaning

    Sütten kesmenin farklı aşamaları

    Sütten kesmenin temel meselesi, bebeklerin yalnızca kendilerine denetildiği takdirde yeni tatları ve dokuları kabul edip onlardan keyif almaya başladığını bilmektir.

    Philips AVENT - Different stages of weaning

    Sütten kesme aşamalarında ilerleme

    Clinical Paediatric Dietetics'in 2007 tarihli 3. nüshasından uyarlanmıştır

    Miniğiniz katı gıdaları yiyebilir hale geldiğinde tüm besin çeşitlerini alabilmesi için diyetine her gün dört gıda grubundan çeşitli gıdaların eklenmesi gerekir. İdeal olarak, bu besleyici gıdaların ailenin geri kalanının da yediği yiyecekler olması gerekir:

    Dört gıda grubu şunlardır:

    • Nişastalı gıdalar: patates, pirinç, yulaf, makarna ve diğer tahıllar
    • Et, balık, yumurta, yumuşak yemiş ezmeleri ve mercimek, dal, humus gibi baklagiller
    • Meyve ve Sebze
    • Tam yağlı yoğurt ve peynir. Pişirme sırasında tam yağlı süt de kullanılabilir.

    Hangi gıdaları ne zaman vermeli?

    1. aşama: 4 - 6 ay

    Aşağıdaki gıdaların tümü ilk sütten kesme gıdası olarak verilebilir; ancak çoğu anne bebeğinin sütüne karıştırarak tahıl, kök sebzeleri veya meyveyle başlamaktadır.

    Tüm sebzeler

    Tüm meyveler

    Pirinç, yulaf, buğday ve mısır içerikli tüm tahıllar

    İyi pişmiş yağsız et, kümes hayvanı eti veya balık

    İyi pişmiş yumurta

    Dal, mercimek, humus, nohut ve diğer baklagiller

    Sert veya ezme şeklinde yemişler. Örn. sert badem ve yumuşak fıstık ezmesi

    Sade süzme peynir ve yoğurt

    Sıcak yiyeceklerin üzerine rendelenmiş peynir.

    Doku

    İlk birkaç denemede akışkan bir püreyle başlayın. Daha sonra bebeğiniz kaşıktan yemeye alıştığında daha katı pürelere veya iyice ezilmiş yiyeceklere geçin.

    Edinilmesi gereken beceriler:

    • Kaşıktan yeme
    • Ağzın ön kısmındaki yiyeceği yutmak üzere arkaya götürme
    • Daha katı püreleri ve ezilmiş yiyecekleri yiyebilme

    2. aşama: 6 - 9 ay

    Yukarıdaki yiyeceklerin tümünü ve aşağıdakileri verebilirsiniz:

    Ciğer: Fazlaca A vitamini içerdiğinden haftada küçük bir porsiyonla sınırlayın.

    Doku

    Yumuşak topaklı ve elle yenen yumuşak gıdalarla birlikte ezilmiş yiyecek. Etin yine de püre haline getirilmesi gerekebilir; ancak çok yumuşak olduğu takdirde ezebilirsiniz.

    Edinilmesi gereken beceriler:

    • Ağzında topaklı gıdaları gezdirme
    • Topakları çiğneme
    • Ellerini ve parmaklarını kullanarak kendi kendine yeme
    • Bardaktan içme

    Elle yenen yumuşak gıda örnekleri

    Yumuşak meyve parçaları. Örn. mango, kavun, muz, yumuşak olgun armut, şeftali, papaya ve kivi

    Pişmiş sebze çubukları. Örn. havuç çubukları, taze fasulye, kabak çubukları, patates ve tatlı patates

    Pişmiş sebze parçaları. Örn. karnabahar ve brokoli çiçekleri

    Pişmiş makarna parçaları

    Ekmek veya tostun dış kısmı

    Peynir küpleri

    Kızartılmış yumuşak sebze çubukları. Örn. patates, tatlı patates, yabani havuç, biber, havuç, kabak.

    İçecekler

    Yemekle birlikte yudumlanan su. Yemeklerin sonunda süt veya sütlü puding verilmelidir

    Bardaktan içilen, iyice sulandırılmış meyve suları (sebzelerden demir emilimine yardımcı olur).

    3. aşama: 9 - 12 ay

    Yukarıdaki yiyeceklerin tümünü ve ailenin yediği tuzsuz veya şekersiz olarak hazırlanmış yemeklerden verebilirsiniz.

    Doku

    Kıyılmış ve doğranmış gıdalar, elle yenen yiyecekler (çiğ meyve ve sebze çubukları gibi) ve sandviç ya da tost gibi ailenin yediği çeşitli yiyecekler.

    Edinilmesi gereken beceriler:

    • Kıyılmış ve doğranmış yiyecekleri çiğneme
    • Kaşıkla kendi kendine yemeyi deneme

    12 ay sonrası

    Bir yaşından itibaren pek çok küçük çocuk, dengeli bir diyet için ailesinin yediği gıdaları tüketebilmektedir. Bunlara bebeklik döneminde önerilmeyen gıdalar dahil edilebilir:

    Balık

    Dana eti ve tuz ilaveli konserve gıdalar gibi tuzla korunan gıdalar

    Pastörize edilmemiş yumuşak peynirler

    Şeker ilaveli gıdalar. Diş çürümesini önlemek için bunların yalnızca yemek zamanı verilmesi gerekir.

    İçecekler

    Bir yaşındaki küçük çocuğunuzun diyetine tam yağlı inek sütü ekleyebilirsiniz. Miniğiniz iki yaşına gelene kadar yarım yağlı süt verilmemelidir. 

    Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.

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