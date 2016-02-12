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İlk ay boyunca bebeğinizi beslediğiniz ürünleri sterilize etmek, miniğinizin bağışıklık sistemi olgunlaşıp daha güçlü hale gelene kadar bebeğinizi zararlı mikroplardan korur.
Bebeğinizi anne sütüyle beslemek, en iyi besinleri sağlamanın yanı sıra sağlıklı bir bağışıklık sisteminin oluşmasının mükemmel ilk adımıdır. Emzirme düzenini oturtmaya konsantreyken besleme için herhangi bir ekipman kullanmanız gerekmez.
Emzirme düzeni oturduğunda ve göğüs pompası, biberon, emzik (ya da sütünüz ve bebeğinizle temas eden tüm diğer ekipmanlar) kullanmayı tercih ettiğinizde her kullanımdan önce bunları sterilize etmeniz önemlidir. Sütte bulunan mikroplar, bağışıklık sistemi henüz gelişmemiş bir bebek için özellikle zararlı olabilir. Bebeğinizin beslenme ekipmanlarını düzgün şekilde temizlemeyi ve sterilize etmeyi unutmak, mide bozulmasına, ishale ve bebekle annenin mutsuz olmasına neden olabilir.
Elbette bunu yapmanızın çok gerekli olmadığını düşünüyor olabilirsiniz; ancak sterilizasyon, özellikle buhar ve ısı kullanan bir sterilizatör ile hızlı, kolay ve etkili bir işlemdir.
Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.
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