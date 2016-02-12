  • Peşin fiyatına 12 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın
Anasayfa
$

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Ürünler
    Philips AVENT - Baby food allergies

    Bebeklerde gıda alerjileri

    Çocuğunuzun gıda alerjisi varsa vücudun bağışıklık sistemi belirli gıdaları yanlışlıkla zararlı olarak algılar. Gıdaya gösterilen alerjik reaksiyon, pek çok semptoma neden olabilir.

    Çocukların yaklaşık %2 - 5'i belirli gıdalara karşı hassastır; ancak pek çok ebeveyn bir gıdanın bebeklerinde veya küçük çocuklarında soruna yol açtığından şüphelenir. En yaygın olarak sorun yaratan gıdalar; süt, yumurta, soya, balık, buğday ve fıstıktır. Çocukların çoğu 12 aylık olana kadar gıda alerjilerini atlatır. Bu nedenle, özel diyetlere gerekenden daha uzun süre devam edilmediğinden emin olmak için durumlarının dikkatle izlenmesi önemlidir.

    Philips AVENT - Baby food allergies

    Bebeklerde gıda alerjileri - semptomlar

    Anlık saldırı alerjisinin semptomları, bir gıda yendikten en fazla bir saat sonra ortaya çıkabilir ve ciltte kaşıntı, kızarıklık, kusma, anjiyoödem (deri altında sıvı toplanmasından kaynaklanan ciddi şişlik) ve anafilaksi (tüm vücudun aniden alerjik reaksiyon vermesi) görülebilir. Geç saldırı reaksiyonlarının teşhis edilmesi daha zordur ve sorun yaratan gıda yendikten saatler veya günler sonra meydana gelebilir. Olası semptomlar; egzama, kronik ishal, kolik, karın ağrısı ve yavaş büyümedir.

    Tanı

    Besin yükleme testi, aşağıdakileri gerçekleştirmek için tanılama sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır:

    • Görülen semptomlara neden olan gıdanın tespit edilmesi. Olumlu sonuç, bu gıdanın bebeğinizin diyetinden çıkarılması gerektiğini doğrular
    • Belirli bir gıdanın soruna neden olmadığının kanıtlanması. Herhangi bir semptom yoksa şüphelenilen gıdadan kaçınılması gerekmez

    Tanı konduktan sonra bebeğinizdeki semptomlara yol açan bir gıdadan tamamen kaçınılması gerekir. Emziriyorsanız sizin de bunları diyetinizden çıkarmanız gerekebilir. Ancak diyetinizden süt ve süt ürünlerini çıkarırsanız eksiklik yaşamamak için kalsiyum takviyesi almanız gerekir. 

    Çocuğunuzun büyümesi ve gelişimi için gerekli tüm besinleri sağlamak üzere süt ve sütten kesme gıdalarını almaya devam etmesini sağlamak amacıyla uzman bir diyetisyene danışmanız önerilmektedir.

    İnek sütü proteinini diyetten çıkarma

    Bilindiği üzere, "büyük ölçüde hidrolize edilmiş bebek mamaları"nda süt proteini çok daha küçük parçalara ayrılır. Böylece bebeğinizin diyetinde bolca protein bulunmasına rağmen küçük parçalar artık alerjik tepkiye yol açmaz.

    Bu sütler normalden farklı bir tada sahiptir. Küçük bebekler bunları biraz daha çabuk kabul ederken daha büyük bebekler tadını pek sevmeyebilir.

    Diğer sütler

    • Aminoasit içerikli bebek maması – Semptomlarda iyileşme görülmezse bu mamayı deneyebilirsiniz
    • Soya maması – Bunlar hormonal sorunlara neden olabileceğinden altı aydan küçük bebekler için önerilmez
    • Kalsiyum yönünden zenginleştirilmiş soya sütü – Bebeğiniz bir yaşından büyükse denemeniz için idealdir
    • Yulaf veya badem sütü – Diyetisyenler, bu sütler doğrudan inek sütünün yerini alamayacağından bunları kullanılırken bebeğinize bir vitamin ve mineral takviyesi de vermenizi önermektedir
    • Pirinç sütü – Bu sütlerin bazılarında az miktarda arsenik tespit edildiğinden artık beş yaşından küçük çocuklar için önerilmemektedir.

    Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.

    İlgili ürünler

    İlgili tavsiye

    Süt Alerjileri

    Süt Alerjileri

    Makaleyi okuyun

    Bebek koliği hakkında bilmeniz gerekenler

    Bebek koliği hakkında bilmeniz gerekenler

    Makaleyi okuyun

    Biberonla besleme tavsiyesi

    Biberonla besleme tavsiyesi

    Makaleyi okuyun

    Katı gıdalara başlama

    Katı gıdalara başlama

    Makaleyi okuyun