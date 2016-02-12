Besin yükleme testi, aşağıdakileri gerçekleştirmek için tanılama sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır:

Görülen semptomlara neden olan gıdanın tespit edilmesi. Olumlu sonuç, bu gıdanın bebeğinizin diyetinden çıkarılması gerektiğini doğrular

Belirli bir gıdanın soruna neden olmadığının kanıtlanması. Herhangi bir semptom yoksa şüphelenilen gıdadan kaçınılması gerekmez

Tanı konduktan sonra bebeğinizdeki semptomlara yol açan bir gıdadan tamamen kaçınılması gerekir. Emziriyorsanız sizin de bunları diyetinizden çıkarmanız gerekebilir. Ancak diyetinizden süt ve süt ürünlerini çıkarırsanız eksiklik yaşamamak için kalsiyum takviyesi almanız gerekir.

Çocuğunuzun büyümesi ve gelişimi için gerekli tüm besinleri sağlamak üzere süt ve sütten kesme gıdalarını almaya devam etmesini sağlamak amacıyla uzman bir diyetisyene danışmanız önerilmektedir.