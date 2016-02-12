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Çocuğunuzun gıda alerjisi varsa vücudun bağışıklık sistemi belirli gıdaları yanlışlıkla zararlı olarak algılar. Gıdaya gösterilen alerjik reaksiyon, pek çok semptoma neden olabilir.
Çocukların yaklaşık %2 - 5'i belirli gıdalara karşı hassastır; ancak pek çok ebeveyn bir gıdanın bebeklerinde veya küçük çocuklarında soruna yol açtığından şüphelenir. En yaygın olarak sorun yaratan gıdalar; süt, yumurta, soya, balık, buğday ve fıstıktır. Çocukların çoğu 12 aylık olana kadar gıda alerjilerini atlatır. Bu nedenle, özel diyetlere gerekenden daha uzun süre devam edilmediğinden emin olmak için durumlarının dikkatle izlenmesi önemlidir.
Anlık saldırı alerjisinin semptomları, bir gıda yendikten en fazla bir saat sonra ortaya çıkabilir ve ciltte kaşıntı, kızarıklık, kusma, anjiyoödem (deri altında sıvı toplanmasından kaynaklanan ciddi şişlik) ve anafilaksi (tüm vücudun aniden alerjik reaksiyon vermesi) görülebilir. Geç saldırı reaksiyonlarının teşhis edilmesi daha zordur ve sorun yaratan gıda yendikten saatler veya günler sonra meydana gelebilir. Olası semptomlar; egzama, kronik ishal, kolik, karın ağrısı ve yavaş büyümedir.
Besin yükleme testi, aşağıdakileri gerçekleştirmek için tanılama sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır:
Tanı konduktan sonra bebeğinizdeki semptomlara yol açan bir gıdadan tamamen kaçınılması gerekir. Emziriyorsanız sizin de bunları diyetinizden çıkarmanız gerekebilir. Ancak diyetinizden süt ve süt ürünlerini çıkarırsanız eksiklik yaşamamak için kalsiyum takviyesi almanız gerekir.
Çocuğunuzun büyümesi ve gelişimi için gerekli tüm besinleri sağlamak üzere süt ve sütten kesme gıdalarını almaya devam etmesini sağlamak amacıyla uzman bir diyetisyene danışmanız önerilmektedir.
Bilindiği üzere, "büyük ölçüde hidrolize edilmiş bebek mamaları"nda süt proteini çok daha küçük parçalara ayrılır. Böylece bebeğinizin diyetinde bolca protein bulunmasına rağmen küçük parçalar artık alerjik tepkiye yol açmaz.
Bu sütler normalden farklı bir tada sahiptir. Küçük bebekler bunları biraz daha çabuk kabul ederken daha büyük bebekler tadını pek sevmeyebilir.
Diğer sütler
Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.
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