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OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop

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OneUp 5000 SerisiElektrikli Mop

XV5113/01

OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop

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Kılavuzlar ve Belgeler

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF dosya, 492.4 kB
  • 13 March 2026

Müşteri destek kitabı

  • OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT dosya, 29.6 kB
  • 13 March 2026

Sıkça Sorulan Sorular

Parça ve Aksesuarlar

  • Yeni

    • Philips OneUp Ped - Fayans/Taş/Beton

    Philips OneUp Ped - Fayans/Taş/Beton
    Değiştirilebilir Ped

    XV1883/10
    • Fayans, taş ve beton zeminler için
    • Kirli suyu emer ve temiz su pompalar
    • Manuel paspasa göre 2 kat daha hızlı zemin kurutma**
    • Kire dokunmak zorunda kalmadan kolaylıkla çıkarılabilir
    • 6 aya kadar yeniden kullanılabilir

  • Yeni

    • Orijinal Philips OneUp Ped - Çift

    Orijinal Philips OneUp Ped - Çift
    Değiştirilebilir Ped

    XV1883/20
    • Fayans, taş ve beton zeminler için
    • Kirli suyu emer ve temiz su pompalar
    • Manuel paspasa göre 2 kat daha hızlı zemin kurutma**
    • Kire dokunmak zorunda kalmadan kolaylıkla çıkarılabilir
    • 6 aya kadar yeniden kullanılabilir

  • Yeni

    • Philips OneUp Ped - Ahşap, Parke

    Philips OneUp Ped - Ahşap, Parke
    Değiştirilebilir Ped

    XV1884/10
    • Gerçek ahşap, parke ve muşamba için
    • Kirli suyu emer ve temiz su pompalar
    • Manuel paspasa göre 2 kat daha hızlı zemin kurutma**
    • Kire dokunmak zorunda kalmadan kolaylıkla çıkarılabilir
    • 6 aya kadar yeniden kullanılabilir

  • Yeni

    • Philips OneUp Ped - Ahşap, Parke - 2'li

    Philips OneUp Ped - Ahşap, Parke - 2'li
    Değiştirilebilir Ped

    XV1884/20
    • Gerçek ahşap, parke ve muşamba için
    • Kirli suyu emer ve temiz su pompalar
    • Manuel paspasa göre 2 kat daha hızlı zemin kurutma**
    • Kire dokunmak zorunda kalmadan kolaylıkla çıkarılabilir
    • 6 aya kadar yeniden kullanılabilir
    • OneUp

    OneUp
    Değiştirilebilir Moplar

    XV1882/10
    • Yumuşak mikrofiber pedler: Laminant gibi hassas ve emici olmayan sert zeminleri temizleyin.
    • OneUp pedler sayesinde daha hızlı kurutma ve ışıldayan temizlik
    • Kolaylıkla çıkarılabilir: Zahmetsiz elektrikli paspaslama deneyimi için kirlere dokunmadan kolaylıkla çıkarabilirsiniz.
    • OneUp teknolojisi: Patentli teknoloji, sessizce kirli suyu emerken temiz su pompalar.
    • 6 aya kadar yeniden kullanılabilir: Makinede veya elde yıkanabilen ve 6 aya kadar yeniden kullanılabilen değiştirilebilir pedler, dayanıklı ve çevre dostu bir temizlik çözümü sunar.
    • OneUp

    OneUp
    Değiştirilebilir Pedler

    XV1882/20
    • Yumuşak mikrofiber pedler tüm sert zeminler için uygundur.
    • Kirli suyu emer her zaman temiz su ile siler.
    • Philip OneUp Değiştirilebilir Mop pedleri kire dokunmadan zahmetsizce çıkarabilirsiniz.
    • Patentli OneUp teknolojisi kirli suyu emerken aynı anda zemine temiz su pompalar.
    • 6 aya kadar yeniden kullanılabilen mop pedleri makinede veya elde yıkayabilirsiniz.
    • OneUp

    OneUp
    Deterjan

    XV1892/02
    • Paspas ömrünü uzatır: Philips OneUp Elektrikli Paspasınızın dayanıklılığını artırır. Kolay ve optimum doz ölçümü formülü aşınmayı azaltır.
    • Kartuş başına 40 kullanımla kolay doz ölçümü: Ultra konsantre formül, 40 kullanıma kadar hassas temizlik sağlar.
    • OneUp pedler sayesinde daha hızlı kurutma ve ışıldayan temizlik
    • Ekonomik çözüm: Tek bir kartuş, üç şişe normal deterjana denk gelir.
    • Evcil hayvan ve aile dostu: Talimatlara uygun kullanıldığında zeminler ve eviniz için güvenlidir. Deterjan, OECD Rehberi 302 B'ye göre %98 oranında biyolojik olarak parçalanabilir olup sorumlu ve etkili bir temizlik çözümü sunar.

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