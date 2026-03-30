2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
XV1882/20
Yumuşak mikrofiber pedler tüm sert zeminler için uygundur.
Kirli suyu emer her zaman temiz su ile siler.
Philip OneUp Değiştirilebilir Mop pedleri kire dokunmadan zahmetsizce çıkarabilirsiniz.
Patentli OneUp teknolojisi kirli suyu emerken aynı anda zemine temiz su pompalar.
6 aya kadar yeniden kullanılabilen mop pedleri makinede veya elde yıkayabilirsiniz.
Laminant gibi hassas ve emici olmayan zeminler, dokusuz fayanslar, vinil, parke gibi ahşap zeminler, dökme zeminler ve taş dahil olmak üzere sert zeminleri temizleyin.
Patentli OneUp teknolojisi ile kirli suyu emer, her zaman temiz su ile siler
Philips OneUp Değiştirilebilir Pedler, daha hızlı kurutma özelliği ile optimum ve eşit ıslatma imkanı sunar.
Yorumlar
IEC60335-2-2 ile uyumlu koşullara göre emici olmayan zeminde manuel bir paspas ile karşılaştırılarak ölçülmüştür