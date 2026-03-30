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  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!

OneUpDeğiştirilebilir Pedler

XV1882/20

Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!
OneUp Değiştirilebilir Pedleri mükemmel zemin temizleme performansı sunar. Verimlilik için tasarlanmış olan bu yeniden kullanılabilir pedler 6 aya kadar kullanılabilir ve sürdürülebilir temizlik için idealdir. Zeminleriniz tertemiz kalsın.
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OneUP'la temizlikte sınıf atla

Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!

  • Yumuşak mikrofiber pedler tüm sert zeminler için uygundur.

  • Kirli suyu emer her zaman temiz su ile siler.

  • Philip OneUp Değiştirilebilir Mop pedleri kire dokunmadan zahmetsizce çıkarabilirsiniz.

  • Patentli OneUp teknolojisi kirli suyu emerken aynı anda zemine temiz su pompalar.

  • 6 aya kadar yeniden kullanılabilen mop pedleri makinede veya elde yıkayabilirsiniz.

Hassas olmayan tüm sert zeminler için ideal

Hassas olmayan tüm sert zeminler için ideal

Laminant gibi hassas ve emici olmayan zeminler, dokusuz fayanslar, vinil, parke gibi ahşap zeminler, dökme zeminler ve taş dahil olmak üzere sert zeminleri temizleyin.

OneUp teknolojisi

OneUp teknolojisi

Patentli OneUp teknolojisi ile kirli suyu emer, her zaman temiz su ile siler

OneUp pedler sayesinde daha hızlı kurutma ve ışıldayan temizlik**

OneUp pedler sayesinde daha hızlı kurutma ve ışıldayan temizlik**

Philips OneUp Değiştirilebilir Pedler, daha hızlı kurutma özelliği ile optimum ve eşit ıslatma imkanı sunar.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. IEC60335-2-2 ile uyumlu koşullara göre emici olmayan zeminde manuel bir paspas ile karşılaştırılarak ölçülmüştür