2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
XV5113/01
Bakterilere karşı %99,9 etkili*
Daha hızlı temizlik***
Kirli suyu emer, her zaman temiz su ile siler
Kablosuz ve kolay manevra kabililyeti ile zahmetsiz
Uzun ömürlü pil ve çıkarılabilir pedler
Yağ, leke, yapışkan kir, ince toz ve gün içinde yerde biriken kirleri temizler. Bakterileri %99,9 oranında gidererek* kalıntı ve iz bırakmadan ışıldayan zeminler elde edin
Kovalara, sıkmaya veya durulamaya gerek kalmadan zahmetsiz zemin temizliğinin keyfini çıkarın. Philips OneUp Elektrikli Mop her adımı kolaylaştırır.
Patentli OneUp teknolojisi ile kirli suyu emer, her zaman temiz su ile siler.
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Yorumlar
E.coli ve S.aureus bakterilerine karşı %99 etkinlik sağladığı test edilmiştir.
IEC 60335-2-2 ile uyumlu koşullara göre emici olmayan zeminde manuel bir paspas ile karşılaştırılarak ölçülmüştür.
Sadece su kullanılarak, E. Coli ve S. Aureus örnekleri ile belirli bir test alanında test edilmiştir.
125 m²'lik bir ev temel alınmıştır.