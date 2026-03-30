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  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın

OneUp 5000 SerisiElektrikli Mop

XV5113/01

Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın
Kiri dağıtan geleneksel paspaslara veda edin! Philips OneUp Elektrikli Mop, iki kat daha büyük alanı iki kat daha hızlı temizler***. Kirli suyu emerken zemine temiz su pompalayarak kusursuz parlaklık sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

OneUP'la temizlikte sınıf atla!

Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın

  • Bakterilere karşı %99,9 etkili*

  • Daha hızlı temizlik***

  • Kirli suyu emer, her zaman temiz su ile siler

  • Kablosuz ve kolay manevra kabililyeti ile zahmetsiz

  • Uzun ömürlü pil ve çıkarılabilir pedler

Bakterilere karşı %99,9 etkili*

Bakterilere karşı %99,9 etkili*

Yağ, leke, yapışkan kir, ince toz ve gün içinde yerde biriken kirleri temizler. Bakterileri %99,9 oranında gidererek* kalıntı ve iz bırakmadan ışıldayan zeminler elde edin

Kova yok, zahmet yok: baştan sona zahmetsiz temizlik deneyimi

Kova yok, zahmet yok: baştan sona zahmetsiz temizlik deneyimi

Kovalara, sıkmaya veya durulamaya gerek kalmadan zahmetsiz zemin temizliğinin keyfini çıkarın. Philips OneUp Elektrikli Mop her adımı kolaylaştırır.

Orijinal OneUp patentli teknolojisi

Orijinal OneUp patentli teknolojisi

Patentli OneUp teknolojisi ile kirli suyu emer, her zaman temiz su ile siler.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

  • Yeni

    • Philips OneUp Ped - Fayans/Taş/Beton

    Philips OneUp Ped - Fayans/Taş/Beton
    Değiştirilebilir Ped

    XV1883/10
    • Fayans, taş ve beton zeminler için
    • Kirli suyu emer ve temiz su pompalar
    • Manuel paspasa göre 2 kat daha hızlı zemin kurutma**
    • Kire dokunmak zorunda kalmadan kolaylıkla çıkarılabilir
    • 6 aya kadar yeniden kullanılabilir

  • Yeni

    • Orijinal Philips OneUp Ped - Çift

    Orijinal Philips OneUp Ped - Çift
    Değiştirilebilir Ped

    XV1883/20
    • Fayans, taş ve beton zeminler için
    • Kirli suyu emer ve temiz su pompalar
    • Manuel paspasa göre 2 kat daha hızlı zemin kurutma**
    • Kire dokunmak zorunda kalmadan kolaylıkla çıkarılabilir
    • 6 aya kadar yeniden kullanılabilir

  • Yeni

    • Philips OneUp Ped - Ahşap, Parke

    Philips OneUp Ped - Ahşap, Parke
    Değiştirilebilir Ped

    XV1884/10
    • Gerçek ahşap, parke ve muşamba için
    • Kirli suyu emer ve temiz su pompalar
    • Manuel paspasa göre 2 kat daha hızlı zemin kurutma**
    • Kire dokunmak zorunda kalmadan kolaylıkla çıkarılabilir
    • 6 aya kadar yeniden kullanılabilir

  • Yeni

    • Philips OneUp Ped - Ahşap, Parke - 2'li

    Philips OneUp Ped - Ahşap, Parke - 2'li
    Değiştirilebilir Ped

    XV1884/20
    • Gerçek ahşap, parke ve muşamba için
    • Kirli suyu emer ve temiz su pompalar
    • Manuel paspasa göre 2 kat daha hızlı zemin kurutma**
    • Kire dokunmak zorunda kalmadan kolaylıkla çıkarılabilir
    • 6 aya kadar yeniden kullanılabilir
    • OneUp

    OneUp
    Değiştirilebilir Moplar

    XV1882/10
    • Yumuşak mikrofiber pedler: Laminant gibi hassas ve emici olmayan sert zeminleri temizleyin.
    • OneUp pedler sayesinde daha hızlı kurutma ve ışıldayan temizlik
    • Kolaylıkla çıkarılabilir: Zahmetsiz elektrikli paspaslama deneyimi için kirlere dokunmadan kolaylıkla çıkarabilirsiniz.
    • OneUp teknolojisi: Patentli teknoloji, sessizce kirli suyu emerken temiz su pompalar.
    • 6 aya kadar yeniden kullanılabilir: Makinede veya elde yıkanabilen ve 6 aya kadar yeniden kullanılabilen değiştirilebilir pedler, dayanıklı ve çevre dostu bir temizlik çözümü sunar.
    • OneUp

    OneUp
    Değiştirilebilir Pedler

    XV1882/20
    • Yumuşak mikrofiber pedler tüm sert zeminler için uygundur.
    • Kirli suyu emer her zaman temiz su ile siler.
    • Philip OneUp Değiştirilebilir Mop pedleri kire dokunmadan zahmetsizce çıkarabilirsiniz.
    • Patentli OneUp teknolojisi kirli suyu emerken aynı anda zemine temiz su pompalar.
    • 6 aya kadar yeniden kullanılabilen mop pedleri makinede veya elde yıkayabilirsiniz.
    • OneUp

    OneUp
    Deterjan

    XV1892/02
    • Paspas ömrünü uzatır: Philips OneUp Elektrikli Paspasınızın dayanıklılığını artırır. Kolay ve optimum doz ölçümü formülü aşınmayı azaltır.
    • Kartuş başına 40 kullanımla kolay doz ölçümü: Ultra konsantre formül, 40 kullanıma kadar hassas temizlik sağlar.
    • OneUp pedler sayesinde daha hızlı kurutma ve ışıldayan temizlik
    • Ekonomik çözüm: Tek bir kartuş, üç şişe normal deterjana denk gelir.
    • Evcil hayvan ve aile dostu: Talimatlara uygun kullanıldığında zeminler ve eviniz için güvenlidir. Deterjan, OECD Rehberi 302 B'ye göre %98 oranında biyolojik olarak parçalanabilir olup sorumlu ve etkili bir temizlik çözümü sunar.

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Feragatnameler

  1. E.coli ve S.aureus bakterilerine karşı %99 etkinlik sağladığı test edilmiştir.

  2. IEC 60335-2-2 ile uyumlu koşullara göre emici olmayan zeminde manuel bir paspas ile karşılaştırılarak ölçülmüştür.

  3. Sadece su kullanılarak, E. Coli ve S. Aureus örnekleri ile belirli bir test alanında test edilmiştir.

  4. 125 m²'lik bir ev temel alınmıştır.