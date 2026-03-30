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  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!
  • Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!

OneUpDeterjan

XV1892/02

Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!
Philips OneUp Elektrikli Mopunuzu özel formüllü deterjanımızla geliştirin. Her türlü zeminde iz bırakmayan parlaklık sağlayarak evinizi ferah ve temiz tutar. Sert zeminler, hassas yüzeyler ve günlük kirler için idealdir.
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OneUP'la temizlikte sınıf atla

Geleneksel paspas ile vedalaşın, OneUp ile tanışın!

  • Paspas ömrünü uzatır: Philips OneUp Elektrikli Paspasınızın dayanıklılığını artırır. Kolay ve optimum doz ölçümü formülü aşınmayı azaltır.

  • Kartuş başına 40 kullanımla kolay doz ölçümü: Ultra konsantre formül, 40 kullanıma kadar hassas temizlik sağlar.

  • OneUp pedler sayesinde daha hızlı kurutma ve ışıldayan temizlik

  • Ekonomik çözüm: Tek bir kartuş, üç şişe normal deterjana denk gelir.

  • Evcil hayvan ve aile dostu: Talimatlara uygun kullanıldığında zeminler ve eviniz için güvenlidir. Deterjan, OECD Rehberi 302 B'ye göre %98 oranında biyolojik olarak parçalanabilir olup sorumlu ve etkili bir temizlik çözümü sunar.

Philips OneUp Elektrikli Mop için özel olarak geliştirilmiştir

Philips OneUp Elektrikli Mop için özel olarak geliştirilmiştir

Philips OneUp Deterjan, Philips OneUp elektrikli mop için özel olarak üretilmiştir. Tertemiz temizlik performansı sunarak her kullanımda elektrikli mopunuzun ömrünü uzatır.

Kolay ve ideal doz ölçümü

Kolay ve ideal doz ölçümü

Philips OneUp deterjan, elektrikli mopunuzun temiz su haznesine kolaylıkla yerleşir,tertemiz zeminler için ideal doz ayarını zahmetsizce yapmanızı sağlar.

OneUp Pedler sayesinde %50 daha hızlı kurutma ve kusursuz temizlik**

OneUp Pedler sayesinde %50 daha hızlı kurutma ve kusursuz temizlik**

Philips OneUp Değiştirilebilir Pedler, daha hızlı kurutma özelliği ile optimum ve eşit ıslatma imkanı sunar.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. IEC60335-2-2 ile uyumlu koşullara göre emici olmayan zeminde manuel bir paspas ile karşılaştırılarak ölçülmüştür

  2. OECD Rehberi 302 B uyarınca