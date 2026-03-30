2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
XV1892/02
Paspas ömrünü uzatır: Philips OneUp Elektrikli Paspasınızın dayanıklılığını artırır. Kolay ve optimum doz ölçümü formülü aşınmayı azaltır.
Kartuş başına 40 kullanımla kolay doz ölçümü: Ultra konsantre formül, 40 kullanıma kadar hassas temizlik sağlar.
OneUp pedler sayesinde daha hızlı kurutma ve ışıldayan temizlik
Ekonomik çözüm: Tek bir kartuş, üç şişe normal deterjana denk gelir.
Evcil hayvan ve aile dostu: Talimatlara uygun kullanıldığında zeminler ve eviniz için güvenlidir. Deterjan, OECD Rehberi 302 B'ye göre %98 oranında biyolojik olarak parçalanabilir olup sorumlu ve etkili bir temizlik çözümü sunar.
Philips OneUp Deterjan, Philips OneUp elektrikli mop için özel olarak üretilmiştir. Tertemiz temizlik performansı sunarak her kullanımda elektrikli mopunuzun ömrünü uzatır.
Philips OneUp deterjan, elektrikli mopunuzun temiz su haznesine kolaylıkla yerleşir,tertemiz zeminler için ideal doz ayarını zahmetsizce yapmanızı sağlar.
Philips OneUp Değiştirilebilir Pedler, daha hızlı kurutma özelliği ile optimum ve eşit ıslatma imkanı sunar.
Yorumlar
IEC60335-2-2 ile uyumlu koşullara göre emici olmayan zeminde manuel bir paspas ile karşılaştırılarak ölçülmüştür
OECD Rehberi 302 B uyarınca