Paspas ömrünü uzatır: Philips OneUp Elektrikli Paspasınızın dayanıklılığını artırır. Kolay ve optimum doz ölçümü formülü aşınmayı azaltır.
Kartuş başına 40 kullanımla kolay doz ölçümü: Ultra konsantre formül, 40 kullanıma kadar hassas temizlik sağlar.
OneUp pedler sayesinde daha hızlı kurutma ve ışıldayan temizlik
Ekonomik çözüm: Tek bir kartuş, üç şişe normal deterjana denk gelir.
Evcil hayvan ve aile dostu: Talimatlara uygun kullanıldığında zeminler ve eviniz için güvenlidir. Deterjan, OECD Rehberi 302 B'ye göre %98 oranında biyolojik olarak parçalanabilir olup sorumlu ve etkili bir temizlik çözümü sunar.