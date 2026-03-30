2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
XV3101/01
Daha temiz zeminler
Daha hızlı temizlik
Kirli suyu emer, her zaman temiz su ile siler
Kablosuz ve kolay manevra kabililyeti ile zahmetsiz
Uzun ömürlü pil ve çıkarılabilir pedler: 50 dakikaya kadar kesintisiz şekilde temizlik yapın.
Yağ, leke, yapışkan kir, ince toz ve günlük zemin kirlerini temizleyin. %99,9'a kadar bakterinin giderilmesi* için kalıntı ve çizgi bırakmayan parlak bir zemin.
Kovalara, sıkmaya veya durulamaya gerek kalmadan zahmetsiz zemin temizliğinin keyfini çıkarın. Philips OneUp Elektrikli Paspas her adımı kolaylaştırır.
Patentli OneUp teknolojisi ile kirli suyu emer, her zaman temiz su ile siler.
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Yorumlar
Görsel olarak temiz: Temizlenen yüzeyin parlaklık ölçümü, sıvılar kullanılarak manuel paspaslar ile karşılaştırılarak ölçülmüştür.
IEC 60335-2-2 ile uyumlu koşullara göre emici olmayan zeminde manuel bir paspas ile karşılaştırılarak ölçülmüştür.
Belirli bir test alanında, yalnızca su kullanılarak E. Coli ve S. Aureus örnekleri üzerinde test edilmiştir.
125 m²'lik bir ev temel alınmıştır.