ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

OneUp Değiştirilebilir Pedler

Destek

OneUpDeğiştirilebilir Pedler

XV1882/20

OneUp Değiştirilebilir Pedler

Mağazaya git

Oturum açın veya bir hesap oluşturun

Ürününüzü kaydettirin

Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.

Şimdi kayıt olun

Kılavuzlar ve Belgeler

OneUp Değiştirilebilir Pedleri mükemmel zemin temizleme performansı sunar. Verimlilik için tasarlanmış olan bu yeniden kullanılabilir pedler 6 aya kadar kullanılabilir ve sürdürülebilir temizlik için idealdir. Zeminleriniz tertemiz kalsın.

  • PDF dosya
  • 29 July 2026

Philips ile iletişim

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız