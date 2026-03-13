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7000 Serisi Kablosuz Elektrikli Süpürge Pet
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XC7055/01
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XC7053 XC7055 XC7057 Quick Start Guide
EU Declaration of Conformity - English (US)
Tümü (4)
Philips elektrikli süpürgemin mikro fiber pedlerini ne zaman temizlemem/değiştirmem gerekir?
Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgemi ne kadar şarj etmeliyim?
Philips Elektrikli Süpürgemin pillerini nasıl değiştiririm?
Philips Elektrikli Süpürgemin model/seri numarası nerede?
Aqua Plus 7000 Serisi Dik Süpürgeler4 adet mikrofiber bez
7000 & 8000 Serisi Dik SüpürgeYedek Filtre
Philips Zemin TemizleyiciHer türlü sert zemin için uygundur
Pil paketi ve şarj cihazıLityum İyon Pil paketi 25,2 V
Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgem olağan dışı bir ses çıkarıyor
Philips 7000 Serisi Kablosuz Elektrikli Süpürgemin emiş gücü düşük
Philips SpeedPro (Max) Süpürgem halıda kolayca kaymıyor
Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgemin toz haznesini açamıyorum
Philips SpeedPro Süpürgemin pili çabuk tükeniyor
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