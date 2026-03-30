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  • Daha fazla toz, kir ve leke temizlemek için tasarlandı
  • Daha fazla toz, kir ve leke temizlemek için tasarlandı
  • Daha fazla toz, kir ve leke temizlemek için tasarlandı
  • Daha fazla toz, kir ve leke temizlemek için tasarlandı
  • Daha fazla toz, kir ve leke temizlemek için tasarlandı
  • Daha fazla toz, kir ve leke temizlemek için tasarlandı
  • Daha fazla toz, kir ve leke temizlemek için tasarlandı
  • Daha fazla toz, kir ve leke temizlemek için tasarlandı
  • Daha fazla toz, kir ve leke temizlemek için tasarlandı
  • Daha fazla toz, kir ve leke temizlemek için tasarlandı
  • Daha fazla toz, kir ve leke temizlemek için tasarlandı
  • Daha fazla toz, kir ve leke temizlemek için tasarlandı
  • Daha fazla toz, kir ve leke temizlemek için tasarlandı
  • Daha fazla toz, kir ve leke temizlemek için tasarlandı
  • Daha fazla toz, kir ve leke temizlemek için tasarlandı
  • Daha fazla toz, kir ve leke temizlemek için tasarlandı

7000 SerisiKablosuz Elektrikli Süpürge Pet

XC7055/01

1 ödül

Daha fazla toz, kir ve leke temizlemek için tasarlandı
Philips Aqua 7000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge PowerCyclone 12 teknolojisi sayesinde minimum pil kullanımıyla maksimum oranda toz alır (4). Tek şarjla tüm evinizi temizleyin (6). Kolayca takılabilen Aqua Modülü, %99'a varan oranda temizlik sağlar (5).
Tüm avantajları görüntüleyin

80 dk'ya(1) kadar, evin her yerinde üst düzey güç

Daha fazla toz, kir ve leke temizlemek için tasarlandı

  • PowerCyclone 12 ile üstün emiş gücü

  • Zemine uyumlu TriActive Akıllı başlık

  • En uzun çalışma süresi: eco'da 80 dk(1)

  • Yer silmek için Aqua Modülüne sahiptir

  • 4 hayvan ve LED başlığıyla çok yönlü

PowerCyclone 12: sunduğumuz en uzun çalışma süresi ile maks. emiş(7)

PowerCyclone 12: sunduğumuz en uzun çalışma süresi ile maks. emiş(7)

PowerCyclone 12 ve PowerBlade dijital motor, mükemmel hava akış hızı (1080 L/dk'ya kadar (4)) üretmek üzere birlikte çalışırken enerji tasarrufu sağlar. PowerCyclone 12 teknolojisi, toz ve kirin kusursuz bir şekilde temizlenmesi için havacılık mühendisliğinden ilham alınarak geliştirilmiştir. Bu sayede, pil tükenmeden tüm zeminlerde güçlü temizlik elde edilir.

TriActive Akıllı LED başlık zemin tipini tanır ve uyum sağlar

TriActive Akıllı LED başlık zemin tipini tanır ve uyum sağlar

TriActive Akıllı LED başlık, birçok zemin tipinde tek bir harekette toz ve kiri %99,9'a varan oranda (5) temizleyen üçlü etki teknolojisiyle geliştirilmiştir. Otomatik ayarı, emiş gücünü zemin tipinize göre ayarlar ve en küçük toz taneciğini bile görebilmeniz için LED ışıkların parlaklığını ayarlamanıza olanak tanır. Dilerseniz kontrolün tamamen sizde olduğu 3 farklı hız modu arasından da seçim yapabilirsiniz. Başlık, kenar ve köşelere 0 mm mesafedeki alanları temizler.

El tipi, LED ve evcil hayvan aksesuarları ile maksimum çok yönlülük

El tipi, LED ve evcil hayvan aksesuarları ile maksimum çok yönlülük

Tüm alanlara kolayca erişmek için elektrikli süpürgeyi ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın. Zahmetsizce el tipine dönüştürün ve LEDGuide özellikli aksesuarlardan birini takın. Bu sayede temizlik sırasında en küçük toz parçacıklarını bile görebilirsiniz. Evcil hayvan başlığı, kanepe ve evcil hayvanınızın yatağı dahil olmak üzere farklı yüzeylerden ince ve uzun tüyleri kolayca alarak evinizi tüylerden arındırır. Uzun aralık temizleme başlığı dar alanlara erişmeye yardımcı olur. 2'si 1 arada kombinasyon başlığı, hassas yüzeylerin tozunu almaya yönelik yumuşak fırça ile geniş aralık temizleme başlığı arasında kolayca geçiş yapar.

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Ödüller

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Feragatnameler

  1. (1) Eco modu, yalnızca el tipi

  2. (2) Turbo ayarında sert zeminlerde.

  3. (3) Kuru başlık ile sert zeminlerde

  4. (4) Turbo modda sert zeminlerde kullanım ​

  5. (5) Turbo ayarında sert zeminlerde (bir hareket, bir ileri ve bir geri hareket anlamına gelir)

  6. (6) Yalnızca el tipi

  7. (7) Turbo modu, yalnızca el tipi

  8. (8) Turbo modda sert zeminlerde kullanım ​

  9. (9) >0,5 μm parçacık boyutu