El tipi, LED ve evcil hayvan aksesuarları ile maksimum çok yönlülük

Tüm alanlara kolayca erişmek için elektrikli süpürgeyi ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın. Zahmetsizce el tipine dönüştürün ve LEDGuide özellikli aksesuarlardan birini takın. Bu sayede temizlik sırasında en küçük toz parçacıklarını bile görebilirsiniz. Evcil hayvan başlığı, kanepe ve evcil hayvanınızın yatağı dahil olmak üzere farklı yüzeylerden ince ve uzun tüyleri kolayca alarak evinizi tüylerden arındırır. Uzun aralık temizleme başlığı dar alanlara erişmeye yardımcı olur. 2'si 1 arada kombinasyon başlığı, hassas yüzeylerin tozunu almaya yönelik yumuşak fırça ile geniş aralık temizleme başlığı arasında kolayca geçiş yapar.