Nisan ayından beridir ürünü kullanıyorum. Şarjı normal kullanımda 15 güne yakın gidiyor. Ayda 2 kez, hadi biraz yoğun kullandım diyelim en fazla 3 kez şarj ediyorum. Ortalama 2 saatte falan şarj oluyor sanırım. Daha önceki başka marka kulaklığım uzun kullanımda kulaklarımı rahatsız ediyordu fakat bu ürün hiç rahatsız etmiyor. Ergonomik ve rahat. Tavsiye ederim. Bu arada yüksek ses kalitesi beklemek hayal olur fiyattan ötürü ama ses kalitesi kötü demek de haksızlık. Kısacası; fiyat olarak bence piyasanın en iyisi.