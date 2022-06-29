2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Kompakt katlama
29 saate kadar oynatma süresi
Bu kulak üstü kulaklıktaki güçlü 32 mm neodimyum akustik sürücüler, net bir ses ve zengin bas sunar. Daha fazlasını istediğinizde BAS artırma düğmesine basmanız yeterlidir. Aradaki farkı anında hissedebilirsiniz.
USB-C ile 2 saat şarj ederek 29 saate kadar oynatma süresi elde edersiniz. Şarjınız azaldığında kulaklığı 15 dakika hızlı şarj ederek 4 saat daha oynatma süresi elde edebilirsiniz.
Çeşitli şık mat renklerde sunulan bu kulak üstü kulaklığın yastıklı kafa bandı, neredeyse varlığını unutacağınız kadar hafiftir. Sol ve sağ kulaklıkları gösteren işaretler yumuşak kulak kapaklarında net bir şekilde belirtilmiştir, ayrıca yumuşak kulak kapakları tam oturana kadar ayarlanabilir.
5.0
5 üzerinden
39
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Rumpelstiltskin
29/06/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Ses tatmin edici ve asla rahatsızlık vermiyor!
Nisan ayından beridir ürünü kullanıyorum. Şarjı normal kullanımda 15 güne yakın gidiyor. Ayda 2 kez, hadi biraz yoğun kullandım diyelim en fazla 3 kez şarj ediyorum. Ortalama 2 saatte falan şarj oluyor sanırım. Daha önceki başka marka kulaklığım uzun kullanımda kulaklarımı rahatsız ediyordu fakat bu ürün hiç rahatsız etmiyor. Ergonomik ve rahat. Tavsiye ederim. Bu arada yüksek ses kalitesi beklemek hayal olur fiyattan ötürü ama ses kalitesi kötü demek de haksızlık. Kısacası; fiyat olarak bence piyasanın en iyisi.
Avantajlar
Rahatlık, performans ve fiyat.
Dezavantajlar
Taşıma çantası olsa daha iyi olurdu.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAH4205BK Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAH4205BK Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
HavacıMühehdis
12/01/2022
Türkiye
Ürün Çok Kaliteli
Ürünü çok beğendim çünkü ses kalitesi, bass sistemi, rahatlığı ve ürünün görsel dizaynı mükemmel ve hakkını veriyor. Kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir ürün.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAH4205BK Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAH4205BK Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
yldçpkn
12/02/2021
Türkiye
Tool
tool şarkıları dinleyerek denedim ve en mükemmel deneyimi aldım şimdiye kadar. Şarj süresi malzeme kalitesi vs herkesin alması gerek bence
Avantajlar
şarj malzeme ses kalitesi
Dezavantajlar
kulaklık kısmında fazla açıklık var hassas duruyor, ses açma kapatma geç algılıyor
Bu değerlendirme TAH4205BL Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme TAH4205BL Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşıktır ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.