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    Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık

    TAH4205WT/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bası hissedin Bası hissedin Bası hissedin
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      Bluetooth

      Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık

      TAH4205WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Bası hissedin

      Daha fazla basla müziğin keyfini çıkarın. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkta BAS artırma düğmesi bulunur. Böylece istediğiniz zaman bası güçlendirebilirsiniz. 29 saate kadar oynatma süresi ve hızlı şarj özelliğine sahip bu kulaklık, dilediğinizi seçebileceğiniz şık mat renklerde sunulur. Tüm faydaları görün

      Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık

      Bası hissedin

      Daha fazla basla müziğin keyfini çıkarın. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkta BAS artırma düğmesi bulunur. Böylece istediğiniz zaman bası güçlendirebilirsiniz. 29 saate kadar oynatma süresi ve hızlı şarj özelliğine sahip bu kulaklık, dilediğinizi seçebileceğiniz şık mat renklerde sunulur. Tüm faydaları görün

      Bası hissedin

      Daha fazla basla müziğin keyfini çıkarın. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkta BAS artırma düğmesi bulunur. Böylece istediğiniz zaman bası güçlendirebilirsiniz. 29 saate kadar oynatma süresi ve hızlı şarj özelliğine sahip bu kulaklık, dilediğinizi seçebileceğiniz şık mat renklerde sunulur. Tüm faydaları görün

      Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık

      Bası hissedin

      Daha fazla basla müziğin keyfini çıkarın. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkta BAS artırma düğmesi bulunur. Böylece istediğiniz zaman bası güçlendirebilirsiniz. 29 saate kadar oynatma süresi ve hızlı şarj özelliğine sahip bu kulaklık, dilediğinizi seçebileceğiniz şık mat renklerde sunulur. Tüm faydaları görün

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        Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık

        Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık

        Toplam:

        Bası hissedin

        • 32 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Kompakt katlama
        • 29 saate kadar oynatma süresi
        Arkası kapalı tasarım sayesinde mükemmel ses yalıtımı

        Arkası kapalı tasarım sayesinde mükemmel ses yalıtımı

        BAS artırma düğmesi. Tek dokunuşla daha güçlü bas

        Bu kulak üstü kulaklıktaki güçlü 32 mm neodimyum akustik sürücüler, net bir ses ve zengin bas sunar. Daha fazlasını istediğinizde BAS artırma düğmesine basmanız yeterlidir. Aradaki farkı anında hissedebilirsiniz.

        29 saatlik oynatma süresi. USB-C ile şarj

        USB-C ile 2 saat şarj ederek 29 saate kadar oynatma süresi elde edersiniz. Şarjınız azaldığında kulaklığı 15 dakika hızlı şarj ederek 4 saat daha oynatma süresi elde edebilirsiniz.

        Hafif, ayarlanabilir yastıklı kafa bandı

        Çeşitli şık mat renklerde sunulan bu kulak üstü kulaklığın yastıklı kafa bandı, neredeyse varlığını unutacağınız kadar hafiftir. Sol ve sağ kulaklıkları gösteren işaretler yumuşak kulak kapaklarında net bir şekilde belirtilmiştir, ayrıca yumuşak kulak kapakları tam oturana kadar ayarlanabilir.

        Düz katlanabilen tasarım sayesinde kolay saklama

        Basın keyfini çıkarın. Düz olarak katlanabilen ve içe doğru bükülebilen kulaklık başlıklarını cebinizde veya çantanızda kolayca saklayabilirsiniz. Kulaklığı katlayın ve harekete hazır olun.

        Çok işlevli düğme. Müziği ve aramaları kolayca kontrol edin

        Çalan şarkıyı beğenmediniz mi? Düğmeye uzun basarak şarkıyı geçebilirsiniz. Gelen aramayı reddetmek mi istiyorsunuz? Düğmeye basmanız yeterlidir. Akıllı Bluetooth eşleştirme sayesinde bu kulaklık, en son eşleştiği cihazları hatırlar.

        Akıllı eşleştirme. Bluetooth cihazlarını otomatik olarak bulun

        Çok işlevli düğmeye uzun basıldığında bu kablosuz Bluetooth kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir. Kulaklıklar eşleştirildiğinde en son eşleştirildikleri cihazı hatırlar.

        Kolayca taşıyabilmeniz için katlanabilen kompakt tasarım

        Seyahat ederken de kullanmanız ve müziğinizi her yere yanınızda taşımanız için katlanabilen kompakt tasarım.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Empedans
          32 Ohm
          Hoparlör çapı
          32 mm
          Hassasiyet
          110 dB (1K Hz)
          Frekans aralığı
          20 - 20.000 Hz
          Maksimum güç girişi
          30 mW
          Sürücü tipi
          Dinamik

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          5,0
          Desteklenen codec
          SBC
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Kablosuz iletim türü
          Bluetooth
          Kablosuz
          Evet
          Mikrofon
          Dahili mikrofon

        • Kullanılabilirlik

          Kontrol türü
          Düğme

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz
          Kullanım şıklığı
          Kafa bandı
          Katlanabilen tasarım
          Flat
          Kulağa uyan tasarım
          Kulak üstü
          Kulaklık başlığı tipi
          Arkası kapalı
          Kulak kaplini malzemesi
          Sentetik deri

        • Güç

          Müzik çalma süresi
          29
          Konuşma süresi
          21 sa.
          Pil tipi (Kulaklık)
          Lityum Polimer (dahili)
          Pil kapasitesi (Kulaklık)
          250 mAh
          Pil ömrü bekleme süresi
          166 sa.
          Şarj süresi
          2
          Hızlı şarj süresi
          4 saat kullanım için 15 dakika
          Pil sayısı
          1 adet
          Pil ağırlığı (Toplam)
          5,3 g
          Şarj edilebilir
          Evet

        • Aksesuarlar

          Şarj kablosu
          USB-C kablosu
          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          Evet

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          21,2
          Genişlik
          17
          Yükseklik
          24
          Brüt ağırlık
          1,043
          Net ağırlık
          0,5415
          Dara ağırlığı
          0,5015
          GTIN
          1 48 95229 11028 8

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          18,5
          Genişlik
          16,5
          Derinlik
          4
          Ağırlık
          0,15

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Kutu
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Yükseklik
          22,5
          Genişlik
          19,5
          Derinlik
          5
          Brüt ağırlık
          0,286
          Net ağırlık
          0,1805
          Dara ağırlığı
          0,1055
          EAN
          48 95229 11028 1

        • UPC

          UPC
          8 40063 20110 1

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