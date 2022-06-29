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Üretimden kaldırıldı

Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık

TAH4205BK/00

5
| (39) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Mavi
Mavi
Siyah
Siyah
Bası hissedin
Daha fazla basla müziğin keyfini çıkarın. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkta BAS artırma düğmesi bulunur. Böylece istediğiniz zaman bası güçlendirebilirsiniz. 29 saate kadar oynatma süresi ve hızlı şarj özelliğine sahip bu kulaklık, dilediğinizi seçebileceğiniz şık mat renklerde sunulur.
Tüm avantajları görüntüleyin

Bası hissedin

  • 32 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Kompakt katlama

  • 29 saate kadar oynatma süresi

BAS artırma düğmesi. Tek dokunuşla daha güçlü bas

BAS artırma düğmesi. Tek dokunuşla daha güçlü bas

Bu kulak üstü kulaklıktaki güçlü 32 mm neodimyum akustik sürücüler, net bir ses ve zengin bas sunar. Daha fazlasını istediğinizde BAS artırma düğmesine basmanız yeterlidir. Aradaki farkı anında hissedebilirsiniz.

29 saatlik oynatma süresi. USB-C ile şarj

29 saatlik oynatma süresi. USB-C ile şarj

USB-C ile 2 saat şarj ederek 29 saate kadar oynatma süresi elde edersiniz. Şarjınız azaldığında kulaklığı 15 dakika hızlı şarj ederek 4 saat daha oynatma süresi elde edebilirsiniz.

Hafif, ayarlanabilir yastıklı kafa bandı

Hafif, ayarlanabilir yastıklı kafa bandı

Çeşitli şık mat renklerde sunulan bu kulak üstü kulaklığın yastıklı kafa bandı, neredeyse varlığını unutacağınız kadar hafiftir. Sol ve sağ kulaklıkları gösteren işaretler yumuşak kulak kapaklarında net bir şekilde belirtilmiştir, ayrıca yumuşak kulak kapakları tam oturana kadar ayarlanabilir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

39

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

29/06/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Ses tatmin edici ve asla rahatsızlık vermiyor!

Nisan ayından beridir ürünü kullanıyorum. Şarjı normal kullanımda 15 güne yakın gidiyor. Ayda 2 kez, hadi biraz yoğun kullandım diyelim en fazla 3 kez şarj ediyorum. Ortalama 2 saatte falan şarj oluyor sanırım. Daha önceki başka marka kulaklığım uzun kullanımda kulaklarımı rahatsız ediyordu fakat bu ürün hiç rahatsız etmiyor. Ergonomik ve rahat. Tavsiye ederim. Bu arada yüksek ses kalitesi beklemek hayal olur fiyattan ötürü ama ses kalitesi kötü demek de haksızlık. Kısacası; fiyat olarak bence piyasanın en iyisi.

Avantajlar

Rahatlık, performans ve fiyat.

Dezavantajlar

Taşıma çantası olsa daha iyi olurdu.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAH4205BK Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAH4205BK Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

12/01/2022

Türkiye

Türkiye

Ürün Çok Kaliteli

Ürünü çok beğendim çünkü ses kalitesi, bass sistemi, rahatlığı ve ürünün görsel dizaynı mükemmel ve hakkını veriyor. Kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir ürün.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAH4205BK Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAH4205BK Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

12/02/2021

Türkiye

Türkiye

Tool

tool şarkıları dinleyerek denedim ve en mükemmel deneyimi aldım şimdiye kadar. Şarj süresi malzeme kalitesi vs herkesin alması gerek bence

Avantajlar

şarj malzeme ses kalitesi

Dezavantajlar

kulaklık kısmında fazla açıklık var hassas duruyor, ses açma kapatma geç algılıyor

Bu değerlendirme TAH4205BL Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme TAH4205BL Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

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