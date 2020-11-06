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Daha fazla basla müziğin keyfini çıkarın. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkta BAS artırma düğmesi bulunur. Böylece istediğiniz zaman bası güçlendirebilirsiniz. 29 saate kadar oynatma süresi ve hızlı şarj özelliğine sahip bu kulaklık, dilediğinizi seçebileceğiniz şık mat renklerde sunulur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bası hissedin
Daha fazla basla müziğin keyfini çıkarın. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkta BAS artırma düğmesi bulunur. Böylece istediğiniz zaman bası güçlendirebilirsiniz. 29 saate kadar oynatma süresi ve hızlı şarj özelliğine sahip bu kulaklık, dilediğinizi seçebileceğiniz şık mat renklerde sunulur. Tüm faydaları görün
Bası hissedin
Daha fazla basla müziğin keyfini çıkarın. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkta BAS artırma düğmesi bulunur. Böylece istediğiniz zaman bası güçlendirebilirsiniz. 29 saate kadar oynatma süresi ve hızlı şarj özelliğine sahip bu kulaklık, dilediğinizi seçebileceğiniz şık mat renklerde sunulur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bası hissedin
Daha fazla basla müziğin keyfini çıkarın. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkta BAS artırma düğmesi bulunur. Böylece istediğiniz zaman bası güçlendirebilirsiniz. 29 saate kadar oynatma süresi ve hızlı şarj özelliğine sahip bu kulaklık, dilediğinizi seçebileceğiniz şık mat renklerde sunulur. Tüm faydaları görün
Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık
Toplam:
Bu kulak üstü kulaklıktaki güçlü 32 mm neodimyum akustik sürücüler, net bir ses ve zengin bas sunar. Daha fazlasını istediğinizde BAS artırma düğmesine basmanız yeterlidir. Aradaki farkı anında hissedebilirsiniz.
USB-C ile 2 saat şarj ederek 29 saate kadar oynatma süresi elde edersiniz. Şarjınız azaldığında kulaklığı 15 dakika hızlı şarj ederek 4 saat daha oynatma süresi elde edebilirsiniz.
Çeşitli şık mat renklerde sunulan bu kulak üstü kulaklığın yastıklı kafa bandı, neredeyse varlığını unutacağınız kadar hafiftir. Sol ve sağ kulaklıkları gösteren işaretler yumuşak kulak kapaklarında net bir şekilde belirtilmiştir, ayrıca yumuşak kulak kapakları tam oturana kadar ayarlanabilir.
Basın keyfini çıkarın. Düz olarak katlanabilen ve içe doğru bükülebilen kulaklık başlıklarını cebinizde veya çantanızda kolayca saklayabilirsiniz. Kulaklığı katlayın ve harekete hazır olun.
Çalan şarkıyı beğenmediniz mi? Düğmeye uzun basarak şarkıyı geçebilirsiniz. Gelen aramayı reddetmek mi istiyorsunuz? Düğmeye basmanız yeterlidir. Akıllı Bluetooth eşleştirme sayesinde bu kulaklık, en son eşleştiği cihazları hatırlar.
Çok işlevli düğmeye uzun basıldığında bu kablosuz Bluetooth kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir. Kulaklıklar eşleştirildiğinde en son eşleştirildikleri cihazı hatırlar.
Seyahat ederken de kullanmanız ve müziğinizi her yere yanınızda taşımanız için katlanabilen kompakt tasarım.
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