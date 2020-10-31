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  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
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Üretimden kaldırıldı

Mikrofonlu kulaklık

SHL3075WT/00

4.9
| (19) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Kırmızı
Kırmızı
Mavi
Mavi
Siyah
Siyah
BASS+'ı hissedin
Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı basları müziğinize geri kazandırır. Etkileyici ve güçlü bası şık, kompakt bir pakette sunan bu kulaklık ekstra yük istemeyen ve ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için tasarlanmıştır.
Tüm avantajları görüntüleyin

BASS+'ı hissedin

  • 32 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Yumuşak kulak yastıkları

  • Düz katlama

32 mm hoparlör sürücüleri

32 mm hoparlör sürücüleri

BASS+ kulaklık, güçlü ve basınçlı bas sesi üreten 32 mm hoparlör sürücülerine sahiptir.

Optimum uyum için tasarlandı

Optimum uyum için tasarlandı

Optimum uyum için tasarlanan BASS+ kulaklık, tüm kullanıcılara uyum sağlaması için dönebilen kulaklık modüllerine ve ayarlanabilir bir baş bandına sahiptir.

Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar

Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar

Bu muhteşem ve güçlü bas, ritmi gerçekten hissetmenizi sağlar. Zarif tasarımın sizin yanıltmasına izin vermeyin. Özel olarak tasarlanmış sürücüler ve bas delikleri, benzersiz bir BASS+ ses imzası oluşturmak için ultra düşük frekans üretir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.9

5 üzerinden

19

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
2
1

31/10/2020

Türkiye

Türkiye

teşekkürler

kullanışlı, hızlı teslimat, ayarlanabilir başlık...

Bu değerlendirme SHL3075BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHL3075BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

14/10/2020

Türkiye

Türkiye

Bas harika

Ürünü alırken bu kadar güçlü bas vereceğini düşünmemiştim. Nitekim beni yanılttı ve harika güçlü bir bas özelliğine sahip güzel bir kulaklığım oldu. Teşekkürler Philips

Avantajlar

Bas ve net bir ses

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3075RD Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3075RD Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

14/10/2020

Türkiye

Türkiye

harika bir kulaklık

seslerin hepsını net bır sekılde alabılıyorsunuz guzel bır bas kalıtesı var aldıgıma pişman olmadım cok guzel bır urun

Avantajlar

-

Dezavantajlar

,-

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3075BL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3075BL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

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