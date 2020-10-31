2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumuşak kulak yastıkları
Düz katlama
BASS+ kulaklık, güçlü ve basınçlı bas sesi üreten 32 mm hoparlör sürücülerine sahiptir.
Optimum uyum için tasarlanan BASS+ kulaklık, tüm kullanıcılara uyum sağlaması için dönebilen kulaklık modüllerine ve ayarlanabilir bir baş bandına sahiptir.
Bu muhteşem ve güçlü bas, ritmi gerçekten hissetmenizi sağlar. Zarif tasarımın sizin yanıltmasına izin vermeyin. Özel olarak tasarlanmış sürücüler ve bas delikleri, benzersiz bir BASS+ ses imzası oluşturmak için ultra düşük frekans üretir.
4.9
5 üzerinden
19
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
HyunRa13
31/10/2020
Türkiye
teşekkürler
kullanışlı, hızlı teslimat, ayarlanabilir başlık...
Bu değerlendirme SHL3075BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHL3075BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Prensesss
14/10/2020
Türkiye
Bas harika
Ürünü alırken bu kadar güçlü bas vereceğini düşünmemiştim. Nitekim beni yanılttı ve harika güçlü bir bas özelliğine sahip güzel bir kulaklığım oldu. Teşekkürler Philips
Avantajlar
Bas ve net bir ses
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3075RD Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3075RD Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
kafkasli066
14/10/2020
Türkiye
harika bir kulaklık
seslerin hepsını net bır sekılde alabılıyorsunuz guzel bır bas kalıtesı var aldıgıma pişman olmadım cok guzel bır urun
Avantajlar
-
Dezavantajlar
,-
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3075BL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3075BL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır