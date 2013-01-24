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Bass+'ı hissedin
Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı basları müziğinize geri kazandırır. Etkileyici ve güçlü bası şık, kompakt bir pakette sunan bu kulaklık ekstra yük istemeyen ve ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bass+'ı hissedin
Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı basları müziğinize geri kazandırır. Etkileyici ve güçlü bası şık, kompakt bir pakette sunan bu kulaklık ekstra yük istemeyen ve ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Bass+'ı hissedin
Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı basları müziğinize geri kazandırır. Etkileyici ve güçlü bası şık, kompakt bir pakette sunan bu kulaklık ekstra yük istemeyen ve ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bass+'ı hissedin
Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı basları müziğinize geri kazandırır. Etkileyici ve güçlü bası şık, kompakt bir pakette sunan bu kulaklık ekstra yük istemeyen ve ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Mikrofonlu kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
BASS+ kulaklık, güçlü ve basınçlı bas sesi üreten 32 mm hoparlör sürücülerine sahiptir.
Optimum uyum için tasarlanan BASS+ kulaklık, tüm kullanıcılara uyum sağlaması için dönebilen kulaklık modüllerine ve ayarlanabilir bir baş bandına sahiptir.
Bu muhteşem ve güçlü bas, ritmi gerçekten hissetmenizi sağlar. Zarif tasarımın sizin yanıltmasına izin vermeyin. Özel olarak tasarlanmış sürücüler ve bas delikleri, benzersiz bir BASS+ ses imzası oluşturmak için ultra düşük frekans üretir.
Kolayca katlanıp kaldırılabilen BASS+ kulaklık düz katlamalı tasarımıyla mükemmel bir yol arkadaşıdır.
Kullanımı kolay kontrol düğmesi, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı veya duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.
Nefes alabilen, yumuşak kulak yastıkları uzun süre müzik dinlerken muhteşem konfor sağlar.
Kapalı akustik tasarıma sahip BASS+ kulaklık, daha iyi bir dinleme deneyimi için iyileştirilmiş ses yalıtımı oluşturmak üzere ortam gürültüsünü önler.
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