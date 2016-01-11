  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Kulaklıklar

    SHE3700WT/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
      -{discount-value}

      Kulaklıklar

      SHE3700WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

      Ultra küçük, büyük bas sesi veren Philips Vibes kulak içi kulaklıkta bulunan oval tüp aparatları konfor sunar ve vakum metal kaplama ekstra korumanın yanı sıra şık bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL

      Kulaklıklar

      Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

      Ultra küçük, büyük bas sesi veren Philips Vibes kulak içi kulaklıkta bulunan oval tüp aparatları konfor sunar ve vakum metal kaplama ekstra korumanın yanı sıra şık bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün

      Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

      Ultra küçük, büyük bas sesi veren Philips Vibes kulak içi kulaklıkta bulunan oval tüp aparatları konfor sunar ve vakum metal kaplama ekstra korumanın yanı sıra şık bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL

      Kulaklıklar

      Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

      Ultra küçük, büyük bas sesi veren Philips Vibes kulak içi kulaklıkta bulunan oval tüp aparatları konfor sunar ve vakum metal kaplama ekstra korumanın yanı sıra şık bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Kulak içi kulaklıklar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Kulaklıklar

        Kulaklıklar

        - {discount-value}

        Toplam:

        Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

        Vakum metal kaplı koruma ile kompakt tasarım

        • 8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak içi
        Değiştirilebilir 3 adet kauçuk kulaklık kapağı, kulağa tam oturur

        Değiştirilebilir 3 adet kauçuk kulaklık kapağı, kulağa tam oturur

        Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir

        Parlak, renkli kaplama şık görünüme sahiptir ve koruma sağlar

        Parlak, renkli kaplama şık görünüme sahiptir ve koruma sağlar

        Yüksek kaliteli, parlak ve renkli kaplama, şık bir görünüm yaratırken ek bir koruma yüzeyi sunar.

        Etkili sürücüler yoluyla büyük bas ve net ses

        Etkili sürücüler yoluyla büyük bas ve net ses

        Philips Vibes kulak içi kulaklık, kompakt bir tasarımda etkili sürücülere sahiptir. Net ses ve kuvvetli bas verirken kulağa mükemmel şekilde oturur.

        Oval ses tüpü aparatı, ergonomik rahatlık ve uyum sağlar

        Oval ses tüpü aparatı, ergonomik rahatlık ve uyum sağlar

        Oval ses tüpü aparatı, kulağın şekline uygun ergonomik rahatlık sağlar.

        Dış gürültüyü önleyen mükemmel bir kulak içi tampon

        Dış gürültüyü önleyen mükemmel bir kulak içi tampon

        Son derece küçük kulaklıklar, kulağın içiyle mükemmel uyum sağlarken dışarıdan gelen sesleri engelleyen bir tampon oluşturur.

        Güçlendirilmiş kablo koruması, dayanıklılığı ve bağlantıyı artırır

        Kulaklığınızın ömrünü uzatmak amacıyla, kulaklık ve kablo arasındaki yumuşak kauçuk koruma, bağlantıyı sürekli bükülmeye bağlı hasarlara karşı korur.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Kulaklık uçları
          3 boy: S, M, L

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Diyafram
          PET
          Ses bobini
          bakır
          Frekans tepkisi
          11 - 22.000  Hz
          Empedans
          16  ohm
          Maksimum güç girişi
          20  mW
          Hassasiyet
          105  dB
          Hoparlör çapı
          8,6  mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          krom kaplama
          Kablo tipi
          bakır

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,125  kg
          GTIN
          2 69 25970 70909 9
          Yükseklik
          6  cm
          Uzunluk
          18,1  cm
          Net ağırlık
          0,036  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,089  kg
          Genişlik
          8,1  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,127  kg
          GTIN
          1 69 25970 70909 2
          Yükseklik
          13,9  cm
          Uzunluk
          37,5  cm
          Net ağırlık
          0,288  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          0,839  kg
          Genişlik
          17,9  cm

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Derinlik
          2,7  cm
          EAN
          69 25970 70909 5
          Brüt ağırlık
          0,026  kg
          Yükseklik
          17,3  cm
          Net ağırlık
          0,012  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Dara ağırlığı
          0,014  kg
          Genişlik
          5  cm

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            *
            *

            *

            * Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

            Bu ne anlama geliyor?

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Çevrimiçi Mağaza Desteği
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.