2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHE3700BK/00
8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak içi
Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir
Yüksek kaliteli, parlak ve renkli kaplama, şık bir görünüm yaratırken ek bir koruma yüzeyi sunar.
Philips Vibes kulak içi kulaklık, kompakt bir tasarımda etkili sürücülere sahiptir. Net ses ve kuvvetli bas verirken kulağa mükemmel şekilde oturur.
3.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
deniz31310731
19/07/2017
Türkiye
Idare eder ama bi jbl degil
sesleri guzel veriyor ama az sesi bluetooth oldugu icin galiba
Bu değerlendirme SHE3700LB Kulaklıklar için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHE3700LB Kulaklıklar için yapılmıştır