2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHE3700LB/00
8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak içi
Yüksek kaliteli, parlak ve renkli kaplama, şık bir görünüm yaratırken ek bir koruma yüzeyi sunar.
Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir
Son derece küçük kulaklıklar, kulağın içiyle mükemmel uyum sağlarken dışarıdan gelen sesleri engelleyen bir tampon oluşturur.
3.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
deniz31310731
19/07/2017
Türkiye
Idare eder ama bi jbl degil
sesleri guzel veriyor ama az sesi bluetooth oldugu icin galiba
Bu değerlendirme SHE3700LB Kulaklıklar için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHE3700LB Kulaklıklar için yapılmıştır