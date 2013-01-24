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Hayatınızı cesur bir ritimle yaşayın. Bu kulak içi kulaklıklar dört parlak renk grubunda sunulur ve renk kodlu kablolarla şeffaf hoparlör muhafazasına sahiptir. Dikkat çekmek varken neden gizlenesiniz ki? Tüm faydaları görün