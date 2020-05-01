2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
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Hayatınızı cesur bir ritimle yaşayın. Bu kulak içi kulaklıklar dört parlak renk grubunda sunulur ve renk kodlu kablolarla şeffaf hoparlör muhafazasına sahiptir. Dikkat çekmek varken neden gizlenesiniz ki?
8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
entegre mikrofon
Beyaz
Kulak içi
Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.
Bu kulak içi kulaklıklarda bulunan oval şekilli akustik tüp, sevdiğiniz şarkıları dinlerken mükemmel rahatlık sunar. Maksimum pasif gürültü yalıtımı sunan bu kulaklık, üç farklı boyutta değiştirilebilir kauçuk kulaklık ucuyla mükemmel uyum sağlar.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Navigator554
01/05/2020
Türkiye
Tasarım cok iyi
Ürün gerçekten kaliteli cok kulaklık kullandım en çok memnun kaldığım kulaklık bu diyebilirim pişman olmayacağınız bir urun
Avantajlar
Tasarım kalite
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 1000 series SHE2405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-04-01
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 1000 series SHE2405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-04-01
İperion
01/05/2020
Türkiye
Kullanışlı ürün
Ürün kullanışlı ve tasarım olarak gayet başarılı. Telefonumun kulaklığı bozuldu onun yerine aldım memnun kaldım.
Avantajlar
Arkası kapalı kulaklık çevredeki sesler karşı tarafa gitmiyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 1000 series SHE2405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-04-01
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 1000 series SHE2405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-04-01