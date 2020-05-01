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Üretimden kaldırıldı

1000 seriesKulak içi mikrofonlu kulaklık

SHE2405PP/00

5
| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Seçenekler

Mavi
Mavi
Pembe-mor
Pembe-mor
Siyah
Siyah
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Hayatınızı cesur bir ritimle yaşayın. Bu kulak içi kulaklıklar dört parlak renk grubunda sunulur ve renk kodlu kablolarla şeffaf hoparlör muhafazasına sahiptir. Dikkat çekmek varken neden gizlenesiniz ki?
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  • 8,6 mm sürücülü/arkası kapalı

  • entegre mikrofon

  • Pembe - Mor

  • Kulak içi

Parlak renk kodlu kablolar. Şeffaf hoparlör muhafazası

Parlak renk kodlu kablolar ve şeffaf hoparlör muhafazasıyla tarzınızı belli edin.

8,6 mm neodimyum akustik sürücüler. Canlı ve net ses

8,6 mm neodimyum akustik sürücüler canlı ve net ses sunar.

Oval akustik tüp. Rahatlık ve pasif gürültü yalıtımı sunar

Bu kulak içi kulaklıklarda bulunan oval şekilli akustik tüp, sevdiğiniz şarkıları dinlerken mükemmel rahatlık sunar. Maksimum pasif gürültü yalıtımı sunan bu kulaklık, üç farklı boyutta değiştirilebilir kauçuk kulaklık ucuyla mükemmel uyum sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

01/05/2020

Türkiye

Türkiye

Tasarım cok iyi

Ürün gerçekten kaliteli cok kulaklık kullandım en çok memnun kaldığım kulaklık bu diyebilirim pişman olmayacağınız bir urun

Avantajlar

Tasarım kalite

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 1000 series SHE2405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 1000 series SHE2405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

01/05/2020

Türkiye

Türkiye

Kullanışlı ürün

Ürün kullanışlı ve tasarım olarak gayet başarılı. Telefonumun kulaklığı bozuldu onun yerine aldım memnun kaldım.

Avantajlar

Arkası kapalı kulaklık çevredeki sesler karşı tarafa gitmiyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 1000 series SHE2405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 1000 series SHE2405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

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