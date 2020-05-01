2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
entegre mikrofon
Pembe - Mor
Kulak içi
Parlak renk kodlu kablolar ve şeffaf hoparlör muhafazasıyla tarzınızı belli edin.
8,6 mm neodimyum akustik sürücüler canlı ve net ses sunar.
Bu kulak içi kulaklıklarda bulunan oval şekilli akustik tüp, sevdiğiniz şarkıları dinlerken mükemmel rahatlık sunar. Maksimum pasif gürültü yalıtımı sunan bu kulaklık, üç farklı boyutta değiştirilebilir kauçuk kulaklık ucuyla mükemmel uyum sağlar.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Navigator554
01/05/2020
Türkiye
Tasarım cok iyi
Ürün gerçekten kaliteli cok kulaklık kullandım en çok memnun kaldığım kulaklık bu diyebilirim pişman olmayacağınız bir urun
Avantajlar
Tasarım kalite
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 1000 series SHE2405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 1000 series SHE2405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
İperion
01/05/2020
Türkiye
Kullanışlı ürün
Ürün kullanışlı ve tasarım olarak gayet başarılı. Telefonumun kulaklığı bozuldu onun yerine aldım memnun kaldım.
Avantajlar
Arkası kapalı kulaklık çevredeki sesler karşı tarafa gitmiyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 1000 series SHE2405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 1000 series SHE2405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır