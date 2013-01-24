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    Kulak içi mikrofonlu kulaklık

    SHE2405BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      Kulak içi mikrofonlu kulaklık

      SHE2405BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Tarzınızı gösterin

      Hayatınızı cesur bir ritimle yaşayın. Bu kulak içi kulaklıklar dört parlak renk grubunda sunulur ve renk kodlu kablolarla şeffaf hoparlör muhafazasına sahiptir. Dikkat çekmek varken neden gizlenesiniz ki? Tüm faydaları görün

      Kulak içi mikrofonlu kulaklık

      Tarzınızı gösterin

      Hayatınızı cesur bir ritimle yaşayın. Bu kulak içi kulaklıklar dört parlak renk grubunda sunulur ve renk kodlu kablolarla şeffaf hoparlör muhafazasına sahiptir. Dikkat çekmek varken neden gizlenesiniz ki? Tüm faydaları görün

      Tarzınızı gösterin

      Hayatınızı cesur bir ritimle yaşayın. Bu kulak içi kulaklıklar dört parlak renk grubunda sunulur ve renk kodlu kablolarla şeffaf hoparlör muhafazasına sahiptir. Dikkat çekmek varken neden gizlenesiniz ki? Tüm faydaları görün

      Kulak içi mikrofonlu kulaklık

      Tarzınızı gösterin

      Hayatınızı cesur bir ritimle yaşayın. Bu kulak içi kulaklıklar dört parlak renk grubunda sunulur ve renk kodlu kablolarla şeffaf hoparlör muhafazasına sahiptir. Dikkat çekmek varken neden gizlenesiniz ki? Tüm faydaları görün

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        Kulak içi mikrofonlu kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        • 8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
        • entegre mikrofon
        • Siyah
        • Kulak içi

        Parlak renk kodlu kablolar. Şeffaf hoparlör muhafazası

        Parlak renk kodlu kablolar ve şeffaf hoparlör muhafazasıyla tarzınızı belli edin.

        8,6 mm neodimyum akustik sürücüler. Canlı ve net ses

        8,6 mm neodimyum akustik sürücüler canlı ve net ses sunar.

        Oval akustik tüp. Rahatlık ve pasif gürültü yalıtımı sunar

        Bu kulak içi kulaklıklarda bulunan oval şekilli akustik tüp, sevdiğiniz şarkıları dinlerken mükemmel rahatlık sunar. Maksimum pasif gürültü yalıtımı sunan bu kulaklık, üç farklı boyutta değiştirilebilir kauçuk kulaklık ucuyla mükemmel uyum sağlar.

        Kablo üzerinde uzaktan kumanda. Müzik ve aramalar arasında kolayca geçiş yapın

        Aramayı yanıtlayın veya müziğinizi duraklatın. Telefonunuza dokunmadan bu işlemleri yapabilirsiniz. Yankı engelleme özellikli dahili mikrofon, konuşma sırasında net ses sunar.

        Net ses sunan, yankı önleyici dahili mikrofon

        Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          120 cm

        • Ambalaj boyutları

          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Yükseklik
          17,2  cm
          Genişlik
          5,2  cm
          Derinlik
          2,8  cm
          Brüt ağırlık
          0,036  kg
          Net ağırlık
          0,014  kg
          Dara ağırlığı
          0,022  kg
          EAN
          69 51613 98169 6

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          34,5  cm
          Genişlik
          19,7  cm
          Yükseklik
          16,3  cm
          Brüt ağırlık
          1,298  kg
          Net ağırlık
          0,336  kg
          Dara ağırlığı
          0,962  kg
          GTIN
          1 69 51613 98169 3

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          17,9  cm
          Genişlik
          8  cm
          Yükseklik
          6  cm
          Brüt ağırlık
          0,134  kg
          Net ağırlık
          0,042  kg
          Dara ağırlığı
          0,092  kg
          GTIN
          2 69 51613 98169 0

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

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