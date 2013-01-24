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Hayatınızı cesur bir ritimle yaşayın. Bu kulak içi kulaklıklar dört parlak renk grubunda sunulur ve renk kodlu kablolarla şeffaf hoparlör muhafazasına sahiptir. Dikkat çekmek varken neden gizlenesiniz ki? Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tarzınızı gösterin
Hayatınızı cesur bir ritimle yaşayın. Bu kulak içi kulaklıklar dört parlak renk grubunda sunulur ve renk kodlu kablolarla şeffaf hoparlör muhafazasına sahiptir. Dikkat çekmek varken neden gizlenesiniz ki? Tüm faydaları görün
Tarzınızı gösterin
Hayatınızı cesur bir ritimle yaşayın. Bu kulak içi kulaklıklar dört parlak renk grubunda sunulur ve renk kodlu kablolarla şeffaf hoparlör muhafazasına sahiptir. Dikkat çekmek varken neden gizlenesiniz ki? Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tarzınızı gösterin
Hayatınızı cesur bir ritimle yaşayın. Bu kulak içi kulaklıklar dört parlak renk grubunda sunulur ve renk kodlu kablolarla şeffaf hoparlör muhafazasına sahiptir. Dikkat çekmek varken neden gizlenesiniz ki? Tüm faydaları görün
Kulak içi mikrofonlu kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Parlak renk kodlu kablolar ve şeffaf hoparlör muhafazasıyla tarzınızı belli edin.
8,6 mm neodimyum akustik sürücüler canlı ve net ses sunar.
Bu kulak içi kulaklıklarda bulunan oval şekilli akustik tüp, sevdiğiniz şarkıları dinlerken mükemmel rahatlık sunar. Maksimum pasif gürültü yalıtımı sunan bu kulaklık, üç farklı boyutta değiştirilebilir kauçuk kulaklık ucuyla mükemmel uyum sağlar.
Aramayı yanıtlayın veya müziğinizi duraklatın. Telefonunuza dokunmadan bu işlemleri yapabilirsiniz. Yankı engelleme özellikli dahili mikrofon, konuşma sırasında net ses sunar.
Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.
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Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton
Tasarım